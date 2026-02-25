След бурни дебати в НС: Ограничението на изборните секции в страните извън ЕС е окончателно

Ограничението на избирателните секции в страните извън ЕС вече е окончателно. Това стана след бурен дебат в парламента завършил с отхвърлянето на президентското вето върху изборните правила. Президентът Илияна Йотова ги върна за повторно разглеждане като изтъкна, че измененията умишлено създават бариери пред избирателите в чужбина.

Парламентът отхвърли ветото на президента Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс като интригата се запази до последния момент, а причината е очакването как ще гласуват депутатите от БСП-ОЛ. В крайна сметка при вота си те се разделиха и така с част от техните гласове, както и гласовете на ГЕРБ-СДС, ИТН, "Възраждане" и част от независимите депутати ветото беше преодоляно. На следващите избори в държавите извън ЕС, извън дипломатическите ни мисии ще може да се разкриват до 20 секции.

Противниците на ограничението от 20 секции определиха промените като противоконституционни.

Надежда Йорданова - депутат от ПГ на ПП-ДБ: "Едни партии целят, ограничавайки правото на глас извън територията на ЕС, да получат служебна преднина."

Хамид Хамид - депутат от ПГ на ДПС - Ново начало: "Този филм го гледам от 15 години - да си го кажем, става въпрос да лишим българските граждани, живеещи в Турция от правото да гласуват."

Явор Хайтов - депутат от ПГ на АПС: "За нас България е там, където има поне един българин."

Стилиана Бобчева - депутат от ПГ на "Величие": "Нашата Конституция не прави разграничение между това дали някои са по-близки по-далечни граждани, повече любими или по-малко любими."

"Възраждане" определиха мотивите по ветото като несъстоятелни.

Петър Петров - депутат от ПГ на "Възраждане": "За мен това е един израз на политическо лицемерие и реално една политическа заявка от президента Йотова, която ще бъде кандидат за президент на есен, издигната от новия проект на Румен Радев."

БСП се разделиха в позициите си - първо по време на дебата.

Борислав Гуцанов - депутат от ПГ на БСП-ОЛ: "Имаше ли медия, която да не коментира в съседна на нас Турция. Че за един час има 1500 души, които гласуваха. И имаше ли някой, който да не се възмущава от това, което става."

Наталия Киселова - председател на ПГ на БСП-ОЛ: "Българската Конституция има действие на територията на Република България. Ще подкрепя ветото на президента, защото времето за промени беше преди една година."

Божидар Божанов - депутат от ПГ на ПП-ДБ: "Може ли да ме информирате как ще гласува ПГ на БСП."

Разделение сред социалистите и при гласуването. Ветото беше отхвърлено, а председателят на социалистите назова осемте депутати, които не изпълниха призива му. Това са трима от министрите от кабинета "Желязков", Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Мая Димитрова, Деян Дечев и Петър Кънев.

Крум Зарков - председател на БСП: "С това си действие те не спазиха нарочно политическо решение на Изпълнителното бюро и допринесоха за нарушаването на Конституцията, в която са се клели. Това им поведение е абсолютно неприемливо и те повече няма да бъдат депутати от БСП в следващия парламент. Благодаря на другите депутати от БСП - с тях ще трябва да преодолеем щетите, които ни бяха нанесени от същите хора."

ГЕРБ не участваха в дебата в зала, Росен Желязков коментира след гласуването.

Росен Желязков - депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: "Видяхте, че мнозинството, с което беше отхвърлено предложението на президента отново да бъде разгледан законопроекта беше предсказуемо, както беше предсказуемо гласуването на ПП-ДБ с Новото начало."

"Възраждане" са доволни.

Костадин Костадинов - председател на "Възраждане": "Днес българският народ постигна голяма победа в защита на българската държавност и гласуването в Турция - масовото, незаконно, фалшиво гласуване в Турция беше един от много съществените проблеми."

АПС ще сезират Конституционния съд.

Танер Али - депутат от ПГ на АПС: "Благодарение на Новото начало с техните три гласа плюс двама независими - подкрепиха този законопроект. Маските паднаха. Но се крият зад някаква завеса, защото съвестта ги гризе."

Тримата депутати от "ДПС - Ново начало", които гласуваха за преодоляване на ветото се объркали, обясниха от партията.

Искра Михайлова - депутат от ПГ на "ДПС - Ново начало": "Тъй като залата беше изключително шумна трима колеги са направили грешка, те ще поправят вота си. Ще подадат заявление, както се прави. Те са на последните редове. Отново повтарям: реда в залата беше под всякаква критика."

Радостин Василев - председател на МЕЧ: "Това е услуга на Ново начало, те и заради това трима от тях уж се объркаха при прегласуването, да гарантират, че няма случайно някой от БСП така да си промени мнението. За мен единственото решение за БСП е тези 8 човека да бъдат изключени."

снимки: БТА, БНТ

Промените в изборните правила са окончателни и ще се прилагат на предстоящите избори.