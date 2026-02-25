БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния...
Чете се за: 00:27 мин.
Министерският съвет прие промени в удължителния закон за...
Чете се за: 01:50 мин.
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха...
Чете се за: 03:42 мин.
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров...
Чете се за: 02:17 мин.

Изкуственият интелект може скоро да стане част от учебните часове на третокласници

Чете се за: 00:52 мин.
Деца
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Изкуственият интелект скоро може да стане част от учебните часове още от 3-ти клас. Преподавателите смятат, че той помага на децата да учат по-лесно и уроците да са по-интересни.

Например, ако някое дете се затруднява по математика, изкуственият интелект може да създаде специални задачи само за него. Ако пък ученик е много напреднал, може да получи по-трудни упражнения. По български език технологията може да показва картини и схеми към разказите и стихотворенията и да създава граматически упражнения.

Специалистите напомнят – изкуственият интелект не може да замени учителя. Той е помощник, а най-важни остават знанията, любопитството и старанието на самите ученици.

