Изкуственият интелект може скоро да стане част от учебните часове на третокласници

Изкуственият интелект скоро може да стане част от учебните часове още от 3-ти клас. Преподавателите смятат, че той помага на децата да учат по-лесно и уроците да са по-интересни.

Например, ако някое дете се затруднява по математика, изкуственият интелект може да създаде специални задачи само за него. Ако пък ученик е много напреднал, може да получи по-трудни упражнения. По български език технологията може да показва картини и схеми към разказите и стихотворенията и да създава граматически упражнения.

Специалистите напомнят – изкуственият интелект не може да замени учителя. Той е помощник, а най-важни остават знанията, любопитството и старанието на самите ученици.