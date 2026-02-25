С „брашнена война“ отбелязаха началото на Великия пост в Гърция

Стотици хора се включиха в отбелязването на края на карнавалния сезон и началото на Великия пост в Гърция. Той започна с т.нар. „брашнена война“ в град Галаксиди на Коринтския залив. Подготвени с очила и защитни костюми, те се замерваха с тонове оцветено брашно.

Смята се, че традицията датира от XIX век, когато Гърция е била под османско владичество и карнавалите са били забранени. Местните обаче нарушили ограниченията като намазали лицата си с пепел и танцували по улиците. С годините вместо пепел хората започнали да използват оцветено брашно.