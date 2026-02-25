Цвета Рангелова, "Възраждане": Парламентът има право да контролира вътрешния министър

Парламентът има право да контролира вътрешния министър. Това коментира в "Още от деня" заместник-председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и член на правната комисия Цвета Рангелова от „Възраждане“ във връзка с днешното изслушване на вътрешния министър в пленарна зала.

По повод твърденията, че формацията е „атакувала“ министъра, тя заяви:

„Ако изслушването за вас е атакуване, добре, атакували сме го, Но смятам, че в условията на парламентарна република, каквато е България, най-естественото нещо е парламентът да може да упражни контрол върху работата на който и да било министър и върху целия Министерски съвет.“

Тя поясни, че изслушването е било по инициатива на ИТН по повод информацията за проведена среща между вътрешния министър и представители на МВР. По думите е министър Дечев е потвърдил, че е имало такава среща.

„Беше потвърдено, че е имало такава среща, нерегламентирана, не по установения ред, имало е такава среща в един ресторант в Софийски квартал, в почивен ден, в неделя. Бил е извикан от министър Дечев началникъте на криминална полиция.“

Според нея, въпреки че натиск не е бил потвърден, казусът остава притеснителен.

По темата за ограничаването на секциите в чужбина тя подчерта за „Възраждане“ това е е правилна стъпка.