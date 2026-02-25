БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния...
Министерският съвет прие промени в удължителния закон за...
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха...
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров...
Първите щъркели се появиха над Бургас

от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров

Първите щъркели вече се забелязват в небето над Бургас. Новината идва от Природозащитен център „Пода“, откъдето съобщават за ранните пролетни гости – познатият силует с разперени черно-бели криле и бавен, уверен полет, който всяка година носи усещането, че зимата си тръгва.

Появата на щъркелите е един от най-очакваните знаци за настъпването на пролетта и традиционно предизвиква усмивки у хората. За тези, които вече са ги наблюдавали в полет, стои дилемата – да слагат ли мартеници след 4 дни или не?

Районът на „Пода“ е сред най-добрите места край Бургас за наблюдение на птици и всяка година привлича любители на природата именно в периода на пролетната миграция.

Праисторическият комплекс "Провадия - Солницата" получи Знака за европейско наследство за 2025 г.
Праисторическият комплекс "Провадия - Солницата" получи Знака за европейско наследство за 2025 г.
Започна изграждането на първото общинско училище в "Студентски град" Започна изграждането на първото общинско училище в "Студентски град"
Агресия между ученици в Бургас – момче е с фрактура на носа след побой Агресия между ученици в Бургас – момче е с фрактура на носа след побой
Протест в село Войводиново заради лошото състояние на улици и тротоари Протест в село Войводиново заради лошото състояние на улици и тротоари
Недоволство на родители и ръководство на детска градина в "Младост 1" заради чести аварии на парното Недоволство на родители и ръководство на детска градина в "Младост 1" заради чести аварии на парното
Започна ремонт на автогарата в Благоевград Започна ремонт на автогарата в Благоевград
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
Емил Дечев за случая "Петрохан": Само прокурор може да отстранява полицай от разследването Емил Дечев за случая "Петрохан": Само прокурор може да отстранява полицай от разследването
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха президентското вето върху промените в Изборния кодекс Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха президентското вето върху промените в Изборния кодекс
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и НПО-то на Ивайло Калушев Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и НПО-то на Ивайло Калушев
Министерският съвет прие промени в удължителния закон за бюджета
Тръмп за "Състоянието на Съюза": Двучасовата реч на...
Има алтернатива на руския петрол за Унгария и Слования
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров по...
