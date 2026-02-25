Първите щъркели се появиха над Бургас

Първите щъркели вече се забелязват в небето над Бургас. Новината идва от Природозащитен център „Пода“, откъдето съобщават за ранните пролетни гости – познатият силует с разперени черно-бели криле и бавен, уверен полет, който всяка година носи усещането, че зимата си тръгва.

Появата на щъркелите е един от най-очакваните знаци за настъпването на пролетта и традиционно предизвиква усмивки у хората. За тези, които вече са ги наблюдавали в полет, стои дилемата – да слагат ли мартеници след 4 дни или не?

Районът на „Пода“ е сред най-добрите места край Бургас за наблюдение на птици и всяка година привлича любители на природата именно в периода на пролетната миграция.