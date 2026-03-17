Авария по главен водопровод остави част от Монтана без вода (СНИМКИ)

Сериозна авария на един от двата основни довеждащи водопровода в Монтана е възникнала снощи, съобщиха от местното ВиК дружество. Веднага е сформиран екип, който е предприел действия за промяна в схемата на водоснабдяване с цел да се избегне пълно прекъсване на водата към абонатите.

В резултат на направените промени по-късно са възникнали няколко по-малки локални аварии в различни части на града, които са били своевременно отстранени.

Към момента усилията на аварийните екипи са насочени към изпомпване на водата от мястото на основната авария. Това е необходимо, за да започнат изкопни дейности и да се осигури достъп до повредения участък от водопровода.

"Заради амортизацията на спирателните съоръжения, водата, която идва от язовир "Среченска бара", не може да бъде напълно спряна, което значително затруднява работата на терен", обясни главният инженер на ВиК-Монтана инж. Людмил Минев.

В момента се търсят варианти за отклоняване на водата по алтернативно трасе преди проблемния участък, за да може да започне същинският ремонт.

От ВиК дружеството не се ангажират с конкретен срок за отстраняване на аварията и предупреждават, че са възможни спирания на водоподаването или сериозен спад в налягането в някои квартали. Екипите са работили през цялата нощ и ще останат на терен до пълното отстраняване на проблема и възстановяване на нормалното водоснабдяване.