БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева...
Чете се за: 02:15 мин.
Затвориха Прохода на Републиката заради катастрофа
Чете се за: 00:37 мин.
Акция срещу купуването на гласове се провежда в Бургас
Чете се за: 01:47 мин.
Протест на шофьори на линейки в Бургас заради глоби за...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Авария по главен водопровод остави част от Монтана без вода (СНИМКИ)

bnt avatar logo від БНТ , Репортер: Светлин Балкански
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Запази
Слушай новината

Сериозна авария на един от двата основни довеждащи водопровода в Монтана е възникнала снощи, съобщиха от местното ВиК дружество. Веднага е сформиран екип, който е предприел действия за промяна в схемата на водоснабдяване с цел да се избегне пълно прекъсване на водата към абонатите.

В резултат на направените промени по-късно са възникнали няколко по-малки локални аварии в различни части на града, които са били своевременно отстранени.

Към момента усилията на аварийните екипи са насочени към изпомпване на водата от мястото на основната авария. Това е необходимо, за да започнат изкопни дейности и да се осигури достъп до повредения участък от водопровода.

"Заради амортизацията на спирателните съоръжения, водата, която идва от язовир "Среченска бара", не може да бъде напълно спряна, което значително затруднява работата на терен", обясни главният инженер на ВиК-Монтана инж. Людмил Минев.

В момента се търсят варианти за отклоняване на водата по алтернативно трасе преди проблемния участък, за да може да започне същинският ремонт.

снимки: БНТ

От ВиК дружеството не се ангажират с конкретен срок за отстраняване на аварията и предупреждават, че са възможни спирания на водоподаването или сериозен спад в налягането в някои квартали. Екипите са работили през цялата нощ и ще останат на терен до пълното отстраняване на проблема и възстановяване на нормалното водоснабдяване.

#ВиК дружество #авария на водопровод #Монтана #авария

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ