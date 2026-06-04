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Обвиненият в наркотрафик дипломат от Конго остава в ареста

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Сигурност и правосъдие
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обвиненият наркотрафик дипломат конго остава ареста
Снимка: БТА
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Пловдивският апелативен съд остави в ареста гражданин на Демократична Република Конго на дипломатическа служба, като отхвърли като неоснователна жалбата му срещу отказа на Хасковския окръжен съд от 29 май 2026 г. да измени мярката му за неотклонение „задържане под стража“ в по-лека, съобщиха от пресцентъра на съда.

Жан Де Дю Мутеба е един от обвиняемите за случая от 18 юли 2025 г., когато в куфари в автомобил, напускащ страната към Турция през Граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево", бяха открити 205,940 кг кокаин на стойност 37,069 млн. лева.

По случая са обвиняеми и белгийската гражданка Доте Флор Аделаид и българският гражданин Делян Хаджилазов. И тримата са в ареста от 22 юли м.г., а техни неколкократни молби за по-леки мерки след тази дата бяха оставени без уважение.

Апелативният съд счете, че изводите за обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъплението, в което е обвинен, както и че е налице опасност да се укрие или извърши друго престъпление, не са разколебани към настоящия момент.

Според съда няма нови обстоятелства, които да обуславят промяна на мярката за неотклонение. Обърна внимание и на събраните данни, в изпълнение на две европейски заповеди за разследване от страна на Нидерландия и Германия, за периодично прилагана логистика за нелегален международен превоз на стоки, в това число на инкриминираните 200 кг кокаин, с участието на жалбоподателя и неговия дипломатически автомобил.

Определението на Апелативния съд е окончателно.

#пункт "Капитан Андреево" #в ареста #обвинен #дипломат #Конго #наркотрафик

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