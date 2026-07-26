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Засилен полицейски контрол по пътищата в Сливенско: Спряха пет автомобила от движение (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
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Засилен полицейски контрол по пътищата в Сливенско: Спряха пет автомобила от движение (СНИМКИ)
Снимка: МВР
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Засилен полицейски контрол се извършва през почивните дни по пътищата в Сливенска област в рамките на специализираната операция „Безопасно лято“. Акцията е насочена към осигуряване на безопасността при интензивния трафик към и от Черноморието.

Екипите на „Пътна полиция“ осъществяват контрол както с необозначени автомобили по метода на линейния контрол, така и чрез широкообхватни проверки. Под наблюдение са автомагистрала „Тракия“, главните, второстепенните и общинските пътища, както и уличната мрежа в населените места на областта.

Само през последното денонощие са проверени 150 моторни превозни средства, от които 110 леки автомобила и 40 товарни. В резултат на проверките пет превозни средства са спрени от движение заради установени нарушения. Сред най-сериозните случаи са три акта, съставени на водачи на товарни автомобили за движение с опасно износени гуми. Друг шофьор е останал без свидетелство за управление, след като е засечен да се движи в аварийната лента на автомагистралата.

Пътните полицаи са наложили още 10 глоби с фиш за технически неизправности и липса на задължителен годишен технически преглед. Санкциониран е и водач на автомобил с прекомерно висок шум.

Снимки: МВР

По време на акцията са установени и нарушения за неправилно изпреварване, рисково поведение на пътя, превозване на пътници без поставени обезопасителни колани и управление на автомобил с изтекъл срок на свидетелството за управление. На място са връчени и осем електронни фиша за превишена скорост. От Областната дирекция на МВР в Сливен съобщиха, че засиленият контрол по пътищата ще продължи и през днешния ден.

#от движение #5 автомобила #полицейски контрол #засилен #спрени #Сливенско

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