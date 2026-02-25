БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Министерският съвет прие промени в удължителния закон за...
Чете се за: 01:05 мин.
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха...
Чете се за: 03:42 мин.
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров...
Чете се за: 02:17 мин.

Министерският съвет прие промени в удължителния закон за бюджета

Министерският съвет прие промени в удължителния закон за бюджета
Снимка: БТА
На заседанието си Министерският съвет прие проект на Закон за изменение и допълнение на т.нар. удължителен закон за бюджета. Това съобщи служебният министър на финансите Георги Клисурски.

Предвижда се при последващо одобрение от Народно събрание действието му да бъде удължено не до 31 март, а до приемането на редовния държавен бюджет за 2026 г. Целта е да се гарантира непрекъсваемост в работата на държавата.

Финансовият министър съобщи още, че по настояване на премиера, започва съществен анализ на всички обществени поръчки по министерства, на сключени договори, предстоящи плащания и вече направени авансови плащания.

"Събрахме цялата информация и същественият анализ тепърва предстои, като целта, разбира се, е защита на публичния интерес, защита на конкуренцията и това всеки един евроцент държавен ресурс, всъщност ресурс на данъкоплатците, да бъде използван по предназначение", заяви Клисурски.

Депутатите изслушват служебния вътрешен министър Емил Дечев по случая "Петрохан"
Депутатите изслушват служебния вътрешен министър Емил Дечев по случая "Петрохан"
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха президентското вето върху промените в Изборния кодекс
Чете се за: 03:42 мин.
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров по въпросите на младежта и спорта (СНИМКИ)
Чете се за: 02:17 мин.
Едис Даудов, който положи клетва като депутат, е подал заявление за напускане на групата на АПС
Чете се за: 00:35 мин.
Андрей Гюров: Срещу вътрешния министър беше задействана операция по сплашване, но това няма да ни спре
Чете се за: 02:20 мин.
НА ЖИВО: Народното събрание обсъжда ветото на президента върху Изборния кодекс
Чете се за: 01:20 мин.

Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха президентското вето върху промените в Изборния кодекс
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха президентското вето...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Прокуратурата: Служебният вътрешен министър не е разпитван за натиск върху разследването на случая "Петрохан"
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и НПО-то на Ивайло Калушев
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Тръмп за "Състоянието на Съюза": Двучасовата реч на президента на САЩ – какво чухме и какво не?
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Министерският съвет прие промени в удължителния закон за бюджета
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
С разрешително или с виза: Въвеждат нови правила за влизане във...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Близки на изчезналите рибари край Созопол търсят отговори от...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров по...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
