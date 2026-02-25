Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха президентското вето върху промените в Изборния кодекс

Високо напрежение в парламента – депутатите отхвърлиха ветото на президента Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс. Така в държавите извън ЕС секциите ще са 20 извън дипломатическите мисии.

Ключова роля при гласуването имаха депутатите на БСП. Докато Борислав Гуцанов даде за пример изборни манипулации от Турция, то Наталия Киселова изтъкна, че времето за промени е било преди година.

Срещу ограничението на секциите се обявиха още от ПП-ДБ, "ДПС - Ново начало" и АПС. Дори се чуха закани да бъде сезиран Конституционния съд.

От “Възраждане” определиха ветото на президента Йотова като политическо лицемерие. ГЕРБ не участваха в дебата.

Надежда Йорданова - депутат от ПГ на ПП-ДБ: "Става въпрос за една грозна политическа сделка, при които едни партии целят ограничавайки правото на глас извън територията на ЕС да получат служебна преднина за повече тежест, а други да накажат онези наши съграждани, които са променили своето решение и са спрели да ги подкрепят." Хамид Хамид - депутат от ПГ на "ДПС - Ново начало": "Този филм го гледам от 15 години - да си го кажем, става въпрос да лишим българските граждани, живеещи в Турция, от правото да гласуват. И никакви там подобни аргументи, които чувам подмятания: да оставим тези за Великобритания и за САЩ, пък да накажем тези от Турция." Цвета Рангелова - депутат от ПГ на "Възраждане": "Активни политически фигури от турската държава си позволяват да агитират за определена политическа партия, което е груба намеса в националната ни сигурност." Борислав Гуцанов - депутат от ПГ на БСП-ОЛ: "Имаше ли медия, която да не коментира в съседна на нас Турция. Че за един час има 1500 души, които гласуваха. И имаше ли някой, който да не се възмущава от това, което става." Наталия Киселова - председател на ПГ на БСП-ОЛ: "Българската Конституция има действие на територията на Република България. Ще подкрепя ветото на президента, защото времето за промени беше преди една година." Божидар Божанов - депутат от ПГ на ПП-ДБ: "Може ли да ме информирате как ще гласува ПГ на БСП." Севим Али - депутат от ПГ на АПС: "Ако тези скандални промени, които се предлагат в 12 без 5 в изборното законодателство, които ограничават основни човешки и граждански права бъдат приети, ние от АПС ще сезираме КС." Костадин Костадинов - председател на "Възраждане": "На мен ми е интересно защо не го направихте в периода 2017-2021 г., когато имаше ограничение от 35 секции?"







