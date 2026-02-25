БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

НА ЖИВО: Народното събрание обсъжда ветото на президента върху Изборния кодекс

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Запази

Вчера в правната парламентарна комисия ветото беше отхвърлено

Снимка: БТА
Слушай новината

Депутатите започват работа с гласуване на ветото на президента върху промените в Изборния кодекс. Илияна Йотова върна за преразглеждане решението на Народното събрание за ограничаване до 20 изборни секции в държавите извън Европейския съюз.

Правната комисия преодоля ветото на държавния глава с гласовете на ГЕРБ, "Възраждане", ИТН и един глас на БСП. Новият председател на партията Крум Зарков изрично препоръча представителите на партията в парламента да подкрепят ветото на президента. От гласовете им в пленарната зала зависи дали промените в Изборния кодекс ще влязат в сила или ще гласуваме по правилата досега.

В предварителната програма на парламента е заложено и гласуване на промени в състава на някои от комисиите, след като министрите от правителството на Росен Желязков се върнаха в пленарната зала. Предвидено е и да се гласуват правилата за избор на подуправител на БНБ след като поста беше освободен от служебния премиер Андрей Гюров.

# Народно събрание #състав #комисии #вето #Изборен кодекс #гласуване

Последвайте ни

ТОП 24

Прокуратурата поиска съдействие от американска служба и Европол за случая "Петрохан"
1
Прокуратурата поиска съдействие от американска служба и Европол за...
СГП разпореди предварителна провека за действия на служебния вътрешен министър Емил Дечев
2
СГП разпореди предварителна провека за действия на служебния...
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
3
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на Околовръстното шосе в Пловдив
4
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на...
Йордан Йовчев - властелинът на халките
5
Йордан Йовчев - властелинът на халките
Президентът Илияна Йотова за войната в Украйна: Силно вярвам, че ще има примирие
6
Президентът Илияна Йотова за войната в Украйна: Силно вярвам, че ще...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
4
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
5
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
6
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...

Още от: Политика

Едис Даудов, който положи клетва като депутат, е подал заявление за напускане на групата на АПС
Едис Даудов, който положи клетва като депутат, е подал заявление за напускане на групата на АПС
Андрей Гюров: Срещу вътрешния министър беше задействана операция по сплашване, но това няма да ни спре Андрей Гюров: Срещу вътрешния министър беше задействана операция по сплашване, но това няма да ни спре
Чете се за: 02:20 мин.
Очаква се служебният кабинет да приеме удължаването на бюджета Очаква се служебният кабинет да приеме удължаването на бюджета
Чете се за: 00:35 мин.
Годишна конференция: Представиха доклада за състоянието на въоръжените сили Годишна конференция: Представиха доклада за състоянието на въоръжените сили
Чете се за: 01:37 мин.
От президентството са изпратили писмо до МС за документите за освобождаването на главния секретар на МВР От президентството са изпратили писмо до МС за документите за освобождаването на главния секретар на МВР
Чете се за: 00:15 мин.
Образователното министерство също се готви за изборите Образователното министерство също се готви за изборите
Чете се за: 02:35 мин.

Водещи новини

Андрей Гюров: Срещу вътрешния министър беше задействана операция по сплашване, но това няма да ни спре
Андрей Гюров: Срещу вътрешния министър беше задействана операция по...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
НА ЖИВО: Народното събрание обсъжда ветото на президента върху Изборния кодекс НА ЖИВО: Народното събрание обсъжда ветото на президента върху Изборния кодекс
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Близки на изчезналите рибари край Созопол търсят отговори от институциите Близки на изчезналите рибари край Созопол търсят отговори от институциите
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Доналд Тръмп произнесе годишната си реч "За състоянието на съюза" Доналд Тръмп произнесе годишната си реч "За състоянието на съюза"
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Хасан Адемов: Социалните плащания са гарантирани
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Има само една проверка на служебния министър на вътрешните работи в...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
КЕВР обсъжда цената на природния газ за март
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Ще спират движението по "Дунав мост" на кратки интервали...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ