БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Специално пред БНТ: Николай Младенов за...
Чете се за: 13:35 мин.
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на...
Чете се за: 03:02 мин.
4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията...
Чете се за: 06:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Правната комисия в парламента отхвърли ветото на президента върху промените в Изборния кодекс

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Запази
Отхвърлиха ветото на президента върху Изборния кодекс
Снимка: БТА
Слушай новината

С 11 гласа "за", 8 "против" и един "въздържал се" парламентарната правна комисия отхвърли ветото на президента Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс. Дали ветото ще бъде окончателно преодоляно ще реши залата. При предишното гласуване БСП подкрепиха ограничението на секциите в чужбина, днес обаче Изпълнителното бюро на столетницата призовава народните си представители да подкрепят ветото.

Непосредствено преди поредните избори, правилата за вота все още подлежат на промяна. Президентът Илияна Йотова върна промените в Изборния кодекс с мотива: измененията умишлено поставят бариери пред правото на глас на българите извън Европейския съюз. Йотова отчита и опасността промените да разклатят общественото доверие в почтеността на изборния процес. От "Възраждане" подкрепят предложението си за 20 секции в държавите извън ЕС.

Петър Петров - депутат от ПГ на "Възраждане": "За да ограничим контролирания и зависим вот в Република Турция. Не очаквам да има проблеми в Америка и Великобритания. Единствено ще има проблеми в Турция, където винаги е имало над 160 секции, откакто ГЕРБ, ДПС и ИТН промениха 2021 г. закона."

ГЕРБ също подкрепят ограничението на секциите.

Бранимир Балачев - депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: "Там, където държавата не може да контролира добре секциите извън България, трябва да бъдат намалени. Има държави, където въобще не се позволява гласуване в чужбина. Който милее за нашата родина, в крайна сметка да дойде тука."

Противниците на промените в Изборния кодекс ги определят като противоконституционни.

Надежда Йорданова - депутат от ПГ на ПП-ДБ: "5 дни след насрочване на националните предсрочни избори в противоречие с всички добри практики във всяко едно демократично и правото общество обсъждаме съществени правила за изборния процес."

Хамид Хамид - депутат от ПГ на "ДПС - Ново начало": "Всеки български гражданин има право да гласува, независимо къде се намира. Ние сме категорично против и това разделяне на българските граждани в коя държава се намират. Затова не приемаме подмятания от рода: дайте да позволим във Великобритания, пък да ограничим в Турция."

Явор Хайтов - депутат от ПГ на АПС: "Когато госпожа президентът се е произнесла така категорично и е наложила вето, ние следва да го подкрепим, защото не е тайна, че в момента ние имаме президент, който където и да се появи - и на международната сцена, всички казват: ахааа, влиза българският президент."

Христо Расташки - депутат от ПГ на МЕЧ: "Ние не подкрепихме законопроекта за изменение на Изборния кодекс, защото считаме, че той е противоконституционен, отделно от това е обществено неприемливо да се прави в последния момент."

В крайна сметка ветото на президента беше отхвърлено с 11 гласа "за" от ГЕРБ, "Възраждане", ИТН и един от БСП. Изпълнителното бюро на БСП призовава народните представители от групата да подкрепят ветото на президента Йотова.

Крум Зарков - председател на БСП: "Парламентарната математика показва, че партиите, които поддържат това ограничение, а именно "Възраждане", ГЕРБ и ИТН общо имат 115 депутата. Търсят се 6. И е въпрос на партийна съвест тези 6 да не бъдат от редовете на БСП, защото това нанася огромна щета на нашите принципни позиции по отношение на политическите права на гражданите, както и на нашата подкрепа за президента Йотова."

Божидар Божанов - депутат от ПГ на ПП-ДБ: "Виждаме, че това може би е сделка, което ще направи така, че за подуправител на БНБ да бъде избран някой верен партиен кадър на БСП от тези, които ще се пенсионират и поради това БСП в комисия не постъпи така както беше казал новия председател Крум Зарков. По всичко изглежда, че са чакали министрите на Пеевски да се върнат в парламента, за да имат отново мнозинство и да отхвърлят промените в изборния кодекс."

Последната дума ще има пленарната зала.

Автори: Милена Кирова, Альоша Шаламанов

#правна комисия в НС #правна комисия към НС #вето на президента #промени в Изборния кодекс

Последвайте ни

ТОП 24

Възможно ли е международни експерти да се включат в разследването на случая "Петрохан"?
1
Възможно ли е международни експерти да се включат в разследването...
ЕК в отговор до ЦИК: На Стоил Цицелков е наложена петгодишна забрана за участие в мисии за наблюдение на избори на ЕС
2
ЕК в отговор до ЦИК: На Стоил Цицелков е наложена петгодишна...
Паркинг за 400 места е изграден на мястото на бивше сметище в кв. "Факултета"
3
Паркинг за 400 места е изграден на мястото на бивше сметище в кв....
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
4
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Облачно и с дъжд ще е времето утре
5
Облачно и с дъжд ще е времето утре
"Не искам да съм следващият баща със загинало дете на пътя": Жители настояват за основен ремонт на пътя Бургас - Каблешково
6
"Не искам да съм следващият баща със загинало дете на...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
2
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
3
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: Политика

СГП разпореди предварителна провека за действия на служебния вътрешен министър Емил Дечев
СГП разпореди предварителна провека за действия на служебния вътрешен министър Емил Дечев
Премиерът Гюров потвърди позицията ни в подкрепа на Украйна на среща на Коалицията на желаещите Премиерът Гюров потвърди позицията ни в подкрепа на Украйна на среща на Коалицията на желаещите
Чете се за: 01:35 мин.
Нито една партия не подаде документи в ЦИК в първия ден на регистрирацията за вота на 19 април Нито една партия не подаде документи в ЦИК в първия ден на регистрирацията за вота на 19 април
Чете се за: 00:20 мин.
"Да, България": Изненадващата проверка на прокуратурата срещу Емил Дечев издава притеснението на особено изнервения Делян Пеевски "Да, България": Изненадващата проверка на прокуратурата срещу Емил Дечев издава притеснението на особено изнервения Делян Пеевски
Чете се за: 04:07 мин.
Ръководството на БСП призова депутатите от ПГ да подкрепят ветото върху Изборния кодекс Ръководството на БСП призова депутатите от ПГ да подкрепят ветото върху Изборния кодекс
Чете се за: 02:32 мин.
България ще продължи да бъде до Украйна, заявиха от Външното министерство България ще продължи да бъде до Украйна, заявиха от Външното министерство
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

Специално пред БНТ: Николай Младенов за предизвикателствата пред Близкия изток
Специално пред БНТ: Николай Младенов за предизвикателствата пред...
Чете се за: 13:35 мин.
По света
Великотърновският съд върна на ВКС делото за побоя над директора на полицията в Русе Великотърновският съд върна на ВКС делото за побоя над директора на полицията в Русе
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на Околовръстното шосе в Пловдив Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на Околовръстното шосе в Пловдив
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
4 години война в Украйна: ЕП и НАТО със специални церемонии за годишнината 4 години война в Украйна: ЕП и НАТО със специални церемонии за годишнината
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Прокуратурата протестира изменените присъди по делото за убийство...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Прокуратурата поиска съдействие от американска служба и Европол за...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
В прокуратурата са постъпили два сигнала от високопоставени...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Правната комисия в парламента отхвърли ветото на президента върху...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ