Правната комисия в парламента отхвърли ветото на президента върху промените в Изборния кодекс

С 11 гласа "за", 8 "против" и един "въздържал се" парламентарната правна комисия отхвърли ветото на президента Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс. Дали ветото ще бъде окончателно преодоляно ще реши залата. При предишното гласуване БСП подкрепиха ограничението на секциите в чужбина, днес обаче Изпълнителното бюро на столетницата призовава народните си представители да подкрепят ветото.

Непосредствено преди поредните избори, правилата за вота все още подлежат на промяна. Президентът Илияна Йотова върна промените в Изборния кодекс с мотива: измененията умишлено поставят бариери пред правото на глас на българите извън Европейския съюз. Йотова отчита и опасността промените да разклатят общественото доверие в почтеността на изборния процес. От "Възраждане" подкрепят предложението си за 20 секции в държавите извън ЕС.

Петър Петров - депутат от ПГ на "Възраждане": "За да ограничим контролирания и зависим вот в Република Турция. Не очаквам да има проблеми в Америка и Великобритания. Единствено ще има проблеми в Турция, където винаги е имало над 160 секции, откакто ГЕРБ, ДПС и ИТН промениха 2021 г. закона."

ГЕРБ също подкрепят ограничението на секциите.

Бранимир Балачев - депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: "Там, където държавата не може да контролира добре секциите извън България, трябва да бъдат намалени. Има държави, където въобще не се позволява гласуване в чужбина. Който милее за нашата родина, в крайна сметка да дойде тука."

Противниците на промените в Изборния кодекс ги определят като противоконституционни.

Надежда Йорданова - депутат от ПГ на ПП-ДБ: "5 дни след насрочване на националните предсрочни избори в противоречие с всички добри практики във всяко едно демократично и правото общество обсъждаме съществени правила за изборния процес." Хамид Хамид - депутат от ПГ на "ДПС - Ново начало": "Всеки български гражданин има право да гласува, независимо къде се намира. Ние сме категорично против и това разделяне на българските граждани в коя държава се намират. Затова не приемаме подмятания от рода: дайте да позволим във Великобритания, пък да ограничим в Турция." Явор Хайтов - депутат от ПГ на АПС: "Когато госпожа президентът се е произнесла така категорично и е наложила вето, ние следва да го подкрепим, защото не е тайна, че в момента ние имаме президент, който където и да се появи - и на международната сцена, всички казват: ахааа, влиза българският президент." Христо Расташки - депутат от ПГ на МЕЧ: "Ние не подкрепихме законопроекта за изменение на Изборния кодекс, защото считаме, че той е противоконституционен, отделно от това е обществено неприемливо да се прави в последния момент."

В крайна сметка ветото на президента беше отхвърлено с 11 гласа "за" от ГЕРБ, "Възраждане", ИТН и един от БСП. Изпълнителното бюро на БСП призовава народните представители от групата да подкрепят ветото на президента Йотова.

Крум Зарков - председател на БСП: "Парламентарната математика показва, че партиите, които поддържат това ограничение, а именно "Възраждане", ГЕРБ и ИТН общо имат 115 депутата. Търсят се 6. И е въпрос на партийна съвест тези 6 да не бъдат от редовете на БСП, защото това нанася огромна щета на нашите принципни позиции по отношение на политическите права на гражданите, както и на нашата подкрепа за президента Йотова." Божидар Божанов - депутат от ПГ на ПП-ДБ: "Виждаме, че това може би е сделка, което ще направи така, че за подуправител на БНБ да бъде избран някой верен партиен кадър на БСП от тези, които ще се пенсионират и поради това БСП в комисия не постъпи така както беше казал новия председател Крум Зарков. По всичко изглежда, че са чакали министрите на Пеевски да се върнат в парламента, за да имат отново мнозинство и да отхвърлят промените в изборния кодекс."

Последната дума ще има пленарната зала.

Автори: Милена Кирова, Альоша Шаламанов