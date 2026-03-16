БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Иран предупреди Румъния, че ще реагира, ако се разреши на...
Чете се за: 00:57 мин.
Година след трагедията в Кочани: 63 бели стола - символ...
Чете се за: 02:47 мин.
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в...
Чете се за: 03:12 мин.
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите...
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Атанас Мерджанов: Оптимист съм, БСП може да се върне в играта

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Оптимист съм, БСП може да се върне в играта. Това заяви в студиото на "Още от деня" Атанас Мерджанов, заместник-председател на БСП.

"БНТ: Не сте в активната политика от 10 години. Какво ви върна обратно в нея – и то на върха на БСП?
- Оптимизмът и надеждата. И най-вече последното заседание на Конгреса на БСП, което избра нов лидер. Наистина това беше много интересен Конгрес, защото за първи път от доста години насам се получи една жива дискусия. Бяха обменени изключително противоположни гледни точки – за и против. И, разбира се, имаше изборност и състезание, в което Крум Зарков спечели председателстването на Националния съвет. Това само по себе си даде кураж, оптимизъм и надежда на всички социалисти, че БСП може да се върне в играта. Образно казано, че БСП може отново да бъде сериозната лява партия в българското политическо пространство с достойно място в новия български парламент."

Мерджанов очерта част от приоритетите на партията.

"Това не е малка цел, но това е условието, за да може БСП като единствената лява партия да решава проблемите на хората. Ако започнем да говорим за проблемите на хората, вероятно ще са ни нужни няколко предавания. Но това преди всичко е битката с неравенствата, борбата срещу корупцията, борбата за справедливост и, разбира се, мирът – като основни ценности на левицата. Но беше нужна тази промяна, защото само по този начин ние можехме да обясним на обществото, че действително сме осъзнали грешката си, че се променяме и че даваме пример – не само на нашите членове и симпатизанти, но ние даваме тон и в България. Конгресът, който проведохме, беше в максимална степен демократичен и това даде шанс ние първи да се появим на политическия терен с определени водачи и готови листи още преди седмица. Докато едва днес виждаме изражението на останалите политически субекти – техните водачи и съставите на листите, тъй като утре е крайният срок за регистрацията."

Относно трусовете в БСП, Мерджанов коментира:

"Наистина, когато си декларирал едни намерения и те драстично се разминават със собственото ти политическо поведение – бидейки в коалиция или съюз с други десни партии, които и изповядват, и предлагат политики, изкарващи хората на улицата – драматизмът е пълен. Това наложи и провеждането на Конгреса. Това доведе до разколебаване на наши членове и симпатизанти и до спад на доверието към левицата до едни неподозирани граници. Но аз съм оптимист. БСП от ден на ден намира сили в себе си. Дадохме пример на нашите коалиционни партньори. Срещите, които провеждаме по места, начинът, по който подредихме листите и определихме водачите, не беше съпътстван със скандали – напротив, с разбиране и консолидация. И аз съм убеден, че ще постигнем добър резултат на 19 април."

Вижте целия разговор във видеото

# Атанас Мерджанов #БСП

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ