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Недостиг на кадри и застаряваща администрация повдигат въпроса за съкращения в държавния сектор

Християна Димитрова от Християна Димитрова
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За последните 10 години населението на страната е намаляло с 10%, държавната администрация се е увеличила със същия процент, сочат данни на Института за пазарна икономика

лидия шулева държавната администрация целия публичен сектор раздути щатове
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Заради евентуална процедура по свръхдефицит държавната администрация е във фокуса на вниманието на правителството. Данни на Министерския съвет показват, че администрацията продължава да се сблъсква с недостиг на кадри, застаряващ персонал и значителен брой незаети щатни позиции. Ще има ли съкращения в държавния апарат, където работят над 133 000 души?

68% от работещите в администрацията са държавни служители. Това са близо 133 000 души. Данни за състоянието на администрацията на Министерския съвет за 2025 г. сочат, че повече от 5700 места остават незаети за период над 6 месеца. Това показва траен проблем с привличането и задържането на кадри.

Петя Георгиева, Институт за пазарна икономика: „Това са и първите кандидати за закриване и съкращаване. След като толкова дълго време администрацията не е успяла да намери служител за това място, тя или се оправя без него, или не е чак толкова необходим.“

Лидия Шулева, бивш министър на икономиката: „Не само държавната администрация, която е около 100 000 човека, а целият публичен сектор, който е може би над 600 000 души - там има страшно много раздути щатове.“

Над 40% от персонала е на възраст над 50 години. А изводът е, че администрацията е сравнително застаряваща. Почти 6% от хората са на възраст до 29 години или малко над 7400 души. Най-много са работещите между 40 и 49 години.

Стъпка в правилната посока е и реформа по отношение на осигуровките. Според Лидия Шулева е нужно държавните служители сами да си ги плащат.

Лидия Шулева, бивш министър на икономиката: „Все още продължават т.нар. категорийни работници, които не са променяни от 70-те години, при положение, че условията на труд се променяха много. За тях осигуровката, която се плаща, е почти два пъти по-голяма от нормалната. Включително и МВР.“

Близо 4500 служители имат право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но продължават да работят. Това представлява малко над 3% (3,3%) от всички заети. Само в МВР към 30 април тази година близо 1100 души могат да се пенсионират, но още не са го направили.

Към 30 април 2026 г. 1098 служители са достигнали пенсионна възраст в МВР.

Петя Георгиева, Институт за пазарна икономика: „Няма никаква причина в по-голяма част от случаите работно място да бъде заето от човек, който е придобил право на пенсия. Всичко, което е 13-та и 14-та заплата, ДМС-та, допълнително материално стимулиране, може съвсем спокойно да не се изплащат за известен период от време.“

Лидия Шулева, бивш министър на икономиката: „В МВР щатът за последните 20 години се увеличава двойно - около 30 000 тогава, около 60 000 сега. На първо място сме по разходи в съдебната система и на последно по доверие.“

Според данни на Института за пазарна икономика за последните 10 години населението на страната е намаляло с около 10%, докато държавната администрация се е увеличила със същия процент.

#Петя Георгиева #разходи на държавната администрация #държавна администрация #Лидия Шулева #Икономика

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