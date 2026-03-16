Иран предупреди Румъния, че ще реагира, ако се разреши на...
Година след трагедията в Кочани: 63 бели стола - символ...
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите...
По-скъпи тиквички, краставици и пипер - какво още показва анализът на потребителската кошница?

С едно евро за седмица е поскъпнала потребителската кошница, отчетоха от Координационния център за преминаване към единната европейска валута. На този етап войната в Близкия изток и скокът на петролът не се отразява на потребителските цени. Втора седмица продължават проверките на НАП по бензиностанциите.

Преминаването към еврото технически е приключило. 89% от левовата наличност вече е иззета от обръщение. В населението остават 3,4 млрд. Потребителската кошница на годишна база се е увеличили с 4 евро. Продължават проверките по бензиностанциите. НАП отчитат повишение на горивата, но това засега не влияе на основните хранителни продукти. Инфлацията остава 3,3 на сто. И тази седмица продължават проверките на НАП в бензиностанциите. Данъчните следят дали търговците не повишават спекулативно цените върху горива, закупени преди кризата и скока на барела.

Владимир Иванов - председател на Координационния център към Механизма за еврото: „През изминалата седмица започнаха и редица проверки по различни бензиностанции във връзка с цените, 54 са проверените бензиностанции. Към момента няма пряко отражение, нито една стотинка пазара все още не е реагирал, пазара на реални стоки и услуги що се касае до кризата, която имаме в Персийския залив.“

Минимално повишение за седмица в основната потребителска кошница, отчитат от Координационния център за въвеждане на еврото. Скокът при някои зеленчуци се компенсира от низходящия тренд на основни храни.

Владимир Иванов - председател на Координационния център към Механизма за еврото: „Към тази седмица имаме покачване на потребителската кошница с 1 евро или е на равнище вече от 58 евро за седмицата, сравнено със същия период на миналата година разликата се запазва от 4 евро като тя е изцяло за сметка на плодовете и зеленчуците.“

Годишната инфлация за март е 3.3% отчита националната статистика.

Свилен Колев - зам.-председател на НСИ: „През февруари спрямо януари тази година месечната инфлация, която е измерена с индекса на потребителските цени е 0,4%, което спрямо предварителните експресни оценки и флаш инфлация представена през изминалата седмица е повишение с 0,1% процентни пункта.“

Най-силно поскъпват услугите в сферата на развлеченията, спорта и културата, при ресторанти и хотели, както и в сферата на образоването. Ръст има и при алкохола и тютюневите изделия.

ТОП 24

НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
1
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Война и петрол: Иран призова държавите към сдържаност около Ормузкия проток
2
Война и петрол: Иран призова държавите към сдържаност около...
Кои са водачите на листите на "Прогресивна България"
3
Кои са водачите на листите на "Прогресивна България"
Тръмп: Иран много иска да преговаря, но не е готов
4
Тръмп: Иран много иска да преговаря, но не е готов
"Спрете огъня!": Папа Лъв ХІV отново призова за мир в Близкия изток
5
"Спрете огъня!": Папа Лъв ХІV отново призова за мир в...
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в парламентарните избори от името на "ДПС - Ново начало"
6
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в...

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
2
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
3
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени
4
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
5
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
6
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети

Още от: Общество

Социалният министър даде старт на кампанията за раздаване на хранителни продукти на хора от уязвимите групи
Социалният министър даде старт на кампанията за раздаване на хранителни продукти на хора от уязвимите групи
Заради по-високите цени на горивата: Търговци очакват 20% поскъпване на стоките Заради по-високите цени на горивата: Търговци очакват 20% поскъпване на стоките
Чете се за: 02:17 мин.
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
11449
Чете се за: 01:37 мин.
Проф. Тодор Кантарджиев: Легионерската болест се лекува с антибиотици Проф. Тодор Кантарджиев: Легионерската болест се лекува с антибиотици
Чете се за: 04:02 мин.
Камелия Нейкова: Машините за гласуване ще бъдат технически изправни за изборите на 19 април Камелия Нейкова: Машините за гласуване ще бъдат технически изправни за изборите на 19 април
Чете се за: 16:07 мин.
Над половината от гражданите на ЕС не са използвали обществен транспорт – къде се намира България? Над половината от гражданите на ЕС не са използвали обществен транспорт – къде се намира България?
Чете се за: 03:45 мин.

Водещи новини

Тръмп отново предизвика НАТО, може ли морска коалиция да охранява Ормузкия проток?
Тръмп отново предизвика НАТО, може ли морска коалиция да охранява...
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Иран предупреди Румъния, че ще реагира, ако се разреши на САЩ да използват румънски бази за операции в Близкия изток Иран предупреди Румъния, че ще реагира, ако се разреши на САЩ да използват румънски бази за операции в Близкия изток
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Година след трагедията в Кочани: 63 бели стола - символ на угасналите 63 живота Година след трагедията в Кочани: 63 бели стола - символ на угасналите 63 живота
Чете се за: 02:47 мин.
По света
75% от обема на язовирите у нас е запълнен, превантивно изпускат „Студена“, „Тракиец“ и „Ахелой“ 75% от обема на язовирите у нас е запълнен, превантивно изпускат „Студена“, „Тракиец“ и „Ахелой“
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Външните министри от ЕС обсъждат как да остане отворен Ормузкия проток
Чете се за: 02:25 мин.
Близък изток
Откриха мъж с огнестрелна рана в главата в автомобил в центъра на...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Заради по-високите цени на горивата: Търговци очакват 20%...
Чете се за: 02:17 мин.
Общество
Триумф за Пол Томас Андерсън на Оскарите
Чете се за: 02:55 мин.
По света
