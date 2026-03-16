По-скъпи тиквички, краставици и пипер - какво още показва анализът на потребителската кошница?

С едно евро за седмица е поскъпнала потребителската кошница, отчетоха от Координационния център за преминаване към единната европейска валута. На този етап войната в Близкия изток и скокът на петролът не се отразява на потребителските цени. Втора седмица продължават проверките на НАП по бензиностанциите.

Преминаването към еврото технически е приключило. 89% от левовата наличност вече е иззета от обръщение. В населението остават 3,4 млрд. Потребителската кошница на годишна база се е увеличили с 4 евро. Продължават проверките по бензиностанциите. НАП отчитат повишение на горивата, но това засега не влияе на основните хранителни продукти. Инфлацията остава 3,3 на сто. И тази седмица продължават проверките на НАП в бензиностанциите. Данъчните следят дали търговците не повишават спекулативно цените върху горива, закупени преди кризата и скока на барела.

Владимир Иванов - председател на Координационния център към Механизма за еврото: „През изминалата седмица започнаха и редица проверки по различни бензиностанции във връзка с цените, 54 са проверените бензиностанции. Към момента няма пряко отражение, нито една стотинка пазара все още не е реагирал, пазара на реални стоки и услуги що се касае до кризата, която имаме в Персийския залив."

Минимално повишение за седмица в основната потребителска кошница, отчитат от Координационния център за въвеждане на еврото. Скокът при някои зеленчуци се компенсира от низходящия тренд на основни храни.

Владимир Иванов - председател на Координационния център към Механизма за еврото: „Към тази седмица имаме покачване на потребителската кошница с 1 евро или е на равнище вече от 58 евро за седмицата, сравнено със същия период на миналата година разликата се запазва от 4 евро като тя е изцяло за сметка на плодовете и зеленчуците.“

Годишната инфлация за март е 3.3% отчита националната статистика.

Свилен Колев - зам.-председател на НСИ: „През февруари спрямо януари тази година месечната инфлация, която е измерена с индекса на потребителските цени е 0,4%, което спрямо предварителните експресни оценки и флаш инфлация представена през изминалата седмица е повишение с 0,1% процентни пункта.“

Най-силно поскъпват услугите в сферата на развлеченията, спорта и културата, при ресторанти и хотели, както и в сферата на образоването. Ръст има и при алкохола и тютюневите изделия.