Весела Лечева призова за прекратяване на съдебните спорове около БОК след изявлението на Стефка Костадинова

Избраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева излезе с по-обстойна позиция след изявлението на Стефка Костадинова, че ще участва в кампания на политическа партия за изборите на 19 април 2026 година и ще подаде оставка от поста си в БОК.

Лечева заяви, че приема думите на Костадинова като сигнал към всички федерации и индивидуални членове на комитета, които са подали искови молби срещу проведеното на 19 април 2025 г. Общо събрание на БОК, да оттеглят жалбите си в кратки срокове.

Според нея зад тези съдебни действия стоят хора, близки до досегашното ръководство на комитета.

"Приемам изявлението на г-жа Стефка Костадинова като призив към федерациите и индивидуалните членове на БОК, подали искови молби срещу Общото събрание на БОК, проведено на 19 март 2025 г., да ги оттеглят в кратки срокове. Припомням, че зад исковите молби стоят близки и приятели на г-жа Костадинова“, се казва в позицията на Лечева.

Тя подчертава, че спортната общественост ще повярва в искреността на подобно послание само ако жалбите действително бъдат оттеглени, което би позволило да бъде затворена една от най-спорните страници в историята на българския спорт.

Лечева припомни още, че четири различни състава на Софийския градски съд вече са отхвърлили жалбите, оспорващи законността на Общото събрание на БОК.

По думите ѝ продължаващите съдебни спорове вече близо година затрудняват работата на Българския олимпийски комитет и създават негативен имидж на страната в международните спортни организации.

"Единственото, което се постига с продължаващата вече близо година съдебна сага, е затрудняване на работата на Българския олимпийски комитет и рушене на репутацията на България във всички международни организации“, заявява още тя.

Весела Лечева настоява в най-кратки срокове да бъде организирана и работна среща със Стефка Костадинова, на която да бъде извършено реалното предаване на управлението на комитета.

По думите ѝ на тази среща трябва да бъдат предадени офисът на БОК, текущите оперативни задачи, както и подробна информация за финансовото и кадровото състояние на организацията.

В заключение Лечева изразява очакване в следващите дни да бъде даден ясен отговор по всички въпроси, така че работата на олимпийския комитет да продължи нормално „в името на българския спорт и българските спортисти“.