Александър Димитров обяви състава на България за турнира FIFA Series в Джакарта

Селекционерът на българския национален отбор Александър Димитров обяви списъка с футболистите, на които ще разчита за предстоящите два мача от международния приятелски турнир FIFA Series 2026, който ще се проведе в Джакарта (Индонезия).

В първата си среща на 27 март "трикольорите“ ще се изправят срещу Соломоновите острови от 10:30 часа българско време (15:30 местно). Вторият мач е насрочен за 30 март, като съперник на националите ще бъде Индонезия или Сейнт Китс и Невис.

Както вече обяви Димитров, за турнира няма да пътуват част от по-опитните футболисти, а възможност за изява ще получат по-млади играчи, които да трупат международен опит с националната фланелка.

Целият списък с повикани футболисти:

Вратари:

Димитър Митов (Абърдийн), Даниел Наумов (Ботев Пловдив), Мартин Величков (Локомотив София)

Защитници:

Петко Христов (Специя), Кристиан Димитров (Левски), Алекс Петков (Кифисия), Емил Ценов (Оренбург), Росен Божинов (Пиза), Мартин Георгиев (АЕК Атина), Иван Турицов (ЦСКА София), Християн Петров (Хееренвеен), Димитър Велковски (Арда)

Полузащитници:

Илия Груев (Лийдс), Андриан Краев (Апоел Тел Авив), Филип Кръстев (Гьозтепе), Кристиян Стоянов (Славия), Никола Илиев (Ботев Пловдив), Доминик Янков (Локомотив София), Берк Бейхан (Черно море)

Нападатели:

Марин Петков (Ал-Таавон), Владимир Николов (Корона), Тонислав Йорданов (Кишварда), Здравко Димитров (Амедспор), Лукас Петков (Елверсберг), Кристиян Балов (Славия), Мартин Минчев (Краковия), Георги Русев (ЦСКА 1948).