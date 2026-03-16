БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Година след трагедията в Кочани: 63 бели стола - символ...
Чете се за: 02:47 мин.
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в...
Чете се за: 03:12 мин.
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите...
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Чувствително застудяване и валежи от дъжд и сняг след средата на седмицата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Запази
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

През нощта от югозапад облачността ще се увеличава. Над източната половина от страната ще бъде предимно ясно, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Ще бъде почти тихо. Сутринта на места в източните райони и поречието на Дунав видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, за София – около 0°.

Атмосферното налягане е малко по-ниско от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. През нощта от югозапад облачността ще се увеличава. Над източната половина от страната ще бъде предимно ясно. Ще бъде почти тихо. Сутринта на места в източните райони и поречието на Дунав видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, за София – около 0°.

Утре над по-голямата част от страната облачността ще бъде значителна. В следобедните часове на места, главно в планинските райони на Западна България, ще има превалявания от дъжд, а по високите планински части – от сняг. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, за София – около 12°.

По Черноморието преди обяд на места ще има намалена видимост и ниска облачност. През деня облачността ще бъде по-често значителна. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 10°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще бъде предимно облачно. В следобедните часове в масивите на Западна България ще има превалявания от дъжд, в местата над 1300 метра надморска височина – от сняг. Ще духа умерен и временно силен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около минус 1°.

В сряда ще преобладава облачно време и на места ще има слаби превалявания от дъжд, в планините – от сняг. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Източна България – и временно силен вятър, от изток-североизток. Ще нахлува студен въздух и температурите ще започнат да се понижават – максималните ще бъдат между 7° и 12°, а минималните - между 0° и 5°.

В четвъртък ще бъде облачно с повсеместни валежи от дъжд, в планините - от сняг. Вечерта с продължаващото застудяване в Предбалкана и по високите полета дъждът ще започне да преминава в сняг. Ще остане ветровито. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 4° и 9°, а минималните – няма да се променят съществено. (НИМХ)

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ