Чувствително застудяване и валежи от дъжд и сняг след средата на седмицата

Атмосферното налягане е малко по-ниско от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. През нощта от югозапад облачността ще се увеличава. Над източната половина от страната ще бъде предимно ясно. Ще бъде почти тихо. Сутринта на места в източните райони и поречието на Дунав видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, за София – около 0°.

Утре над по-голямата част от страната облачността ще бъде значителна. В следобедните часове на места, главно в планинските райони на Западна България, ще има превалявания от дъжд, а по високите планински части – от сняг. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, за София – около 12°.

По Черноморието преди обяд на места ще има намалена видимост и ниска облачност. През деня облачността ще бъде по-често значителна. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 10°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще бъде предимно облачно. В следобедните часове в масивите на Западна България ще има превалявания от дъжд, в местата над 1300 метра надморска височина – от сняг. Ще духа умерен и временно силен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около минус 1°.

В сряда ще преобладава облачно време и на места ще има слаби превалявания от дъжд, в планините – от сняг. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Източна България – и временно силен вятър, от изток-североизток. Ще нахлува студен въздух и температурите ще започнат да се понижават – максималните ще бъдат между 7° и 12°, а минималните - между 0° и 5°.

В четвъртък ще бъде облачно с повсеместни валежи от дъжд, в планините - от сняг. Вечерта с продължаващото застудяване в Предбалкана и по високите полета дъждът ще започне да преминава в сняг. Ще остане ветровито. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 4° и 9°, а минималните – няма да се променят съществено. (НИМХ)