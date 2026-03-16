С едно евро е поскъпнала потребителската кошница за седмица

С едно евро за седмица е поскъпнала потребителската кошница, отчетоха от Координационния център за преминаване към единната европейска валута. На този етап войната в Близкия изток и скокът на петролът не се отразява на потребителските цени.

Втора седмица продължават проверките на НАП по бензиностанциите.

Техническият процес по преминаване към еврото е приключил, отчетоха от Координационния център. 89% от левовата наличност вече е взета от населението. В българите остават около 3,4 милиарда. 4% се повишава потребителската кошница на годишна база и в момента тя е 58 евро. Продължават втора седмица проверките по бензиностанциите. Скокът цените на гориватавсе още не се отразява на основните храни, които се следят от Координационният център.

Инфлацията на годишна база остава 3,3 на 100 вища и подробностите.

Владимир Иванов - председател на Кординационния център към Механизма за еврото: "Към тази седмица имаме покачване на потребителската кошница с 1 евро или е на равнище вече от 58 евро за седмицата, сравнено със същия период на миналата година разликата се запазва от 4 евро като тя е изцяло за сметка на плодовете и зеленчуците. През изминалата седмица започнаха и редица проверки по различни бензиностанции във връзка с цените, 54 са проверените бензиностанции. Към момента няма пряко отражение, нито една стотинка пазара все още не е реагирал, пазара на реални стоки и услуги що се касае до кризата, която имаме в Персийския залив." Свилен Колев - зам.-председател на НСИ: "През февруари спрямо януари тази година месечната инфлация, която е измерена с индекса на потребителските цени е 0,4%, което спрямо предварителните експресни оценки и флаш инфлация представена през изминалата седмица е повишение с 0,1% процентни пункта."

Вижте повече в прякото включване на Николай Минков.