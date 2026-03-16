Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите...
С едно евро е поскъпнала потребителската кошница за седмица

Николай Минков от Николай Минков
89% от левовата наличност вече е взета от населението

С едно евро за седмица е поскъпнала потребителската кошница, отчетоха от Координационния център за преминаване към единната европейска валута. На този етап войната в Близкия изток и скокът на петролът не се отразява на потребителските цени.

Втора седмица продължават проверките на НАП по бензиностанциите.

Техническият процес по преминаване към еврото е приключил, отчетоха от Координационния център. 89% от левовата наличност вече е взета от населението. В българите остават около 3,4 милиарда. 4% се повишава потребителската кошница на годишна база и в момента тя е 58 евро. Продължават втора седмица проверките по бензиностанциите. Скокът цените на гориватавсе още не се отразява на основните храни, които се следят от Координационният център.

Инфлацията на годишна база остава 3,3 на 100 вища и подробностите.

Владимир Иванов - председател на Кординационния център към Механизма за еврото: "Към тази седмица имаме покачване на потребителската кошница с 1 евро или е на равнище вече от 58 евро за седмицата, сравнено със същия период на миналата година разликата се запазва от 4 евро като тя е изцяло за сметка на плодовете и зеленчуците. През изминалата седмица започнаха и редица проверки по различни бензиностанции във връзка с цените, 54 са проверените бензиностанции. Към момента няма пряко отражение, нито една стотинка пазара все още не е реагирал, пазара на реални стоки и услуги що се касае до кризата, която имаме в Персийския залив."

Свилен Колев - зам.-председател на НСИ: "През февруари спрямо януари тази година месечната инфлация, която е измерена с индекса на потребителските цени е 0,4%, което спрямо предварителните експресни оценки и флаш инфлация представена през изминалата седмица е повишение с 0,1% процентни пункта."

Вижте повече в прякото включване на Николай Минков.

#Координационен център за еврото #потребителска кошница #новини в Метрото

Война и петрол: Иран призова държавите към сдържаност около Ормузкия проток
1
Война и петрол: Иран призова държавите към сдържаност около...
"Спрете огъня!": Папа Лъв ХІV отново призова за мир в Близкия изток
2
"Спрете огъня!": Папа Лъв ХІV отново призова за мир в...
Тръмп: Иран много иска да преговаря, но не е готов
3
Тръмп: Иран много иска да преговаря, но не е готов
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
4
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Разследват смъртта на млада жена след естетична процедура в Дупница
5
Разследват смъртта на млада жена след естетична процедура в Дупница
Над половината от гражданите на ЕС не са използвали обществен транспорт – къде се намира България?
6
Над половината от гражданите на ЕС не са използвали обществен...

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
2
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
3
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
4
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени
5
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
6
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...

87% от левовете вече са изтеглени, в обращение са над 7,5 млрд. евро
87% от левовете вече са изтеглени, в обращение са над 7,5 млрд. евро
Лихвите по кредитите: Може ли да има промяна, без да е приета от ЕЦБ?
4,8 млрд. лева все още са в обращение
Просяк от Ботевград пазарувал с фалшиво евро в няколко магазина в Карлово
Длъжни ли са търговците да приемат плащане с евробанкноти с номинал от 200 € или 500 €?
Парламентът ще изслуша министъра на икономиката заради необосновано повишаване на цените на основни стоки и услуги
С едно евро е поскъпнала потребителската кошница за седмица
С едно евро е поскъпнала потребителската кошница за седмица
Заради по-високите цени на горивата: Търговци очакват 20% поскъпване на стоките
Година след трагедията в Кочани: 63 бели стола - символ на угасналите 63 живота
Тръмп предупреди страните от НАТО, че ги чака "много лошо бъдеще", ако не подкрепят Вашингтон за Ормузкия проток
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Кои са водачите на листите на "Прогресивна България"
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в...
Триумф за Пол Томас Андерсън на Оскарите
