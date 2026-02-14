БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Просяк от Ботевград пазарувал с фалшиво евро в няколко магазина в Карлово

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Христозова
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
просяк ботевград пазарувал фалшиво евро няколко магазина карлово
Окръжният съд в Пловдив остави в ареста просяк от Ботевград, пазарувал с фалшиво евро в няколко магазина в Карлово. По неофициална информация задържаният е воден в различни градове на страната от 51-годишен мъж, арестуван в Ловеч с над 206 000 фалшиви евро. Престъпна схема за разпространение на фалшива валута или невероятно съвпадение?

Преди седмица в книжарница в Карлово влиза мъж с шапка, слънчеви очила и високо вдигната яка.

„Не се сърди, човече, искам за болен човек. Че детенцето е със Синдром на Даун, а днеска пуснаха пенсиите по-рано.“

Сметката - малко над 3 евро, мъжът плаща с банкнота от 50 и бързо прибира рестото. Секунди след като напуска книжарницата, продавачката се усъмнява и след сравнение с друга банкнота в касата, установява измамата.

Стоян Иванов, собственик на книжарница: "Самата банкнота е с много добро качество, имаше релеф, но след това като се поставят една до друга двете банкноти и се вижда лека разлика в цветовете, фалшивата беше една идея по тъмна, имаше отпечатан даже и воден знак."

Собственикът на книжарницата веднага подава сигнал на 112 и пуска в социалните мрежи информация за случилото се.

Стоян Иванов, собственик на книжарница: "Няколко човека, даже и извън града, от околните населени места ни сигнализираха, че е бил при тях в техните търговски обекти, на първо място се е опитал пак да даде такава банкнота, но са се усъмнили в банкнотата и са му я върнали, при което той я е грабнал и си е тръгнал."

След национално издирване Васил Нанков е арестуван в Ботевград на 11 февруари. Същият ден в Ловешко полицията задържа друг мъж, у когото са открити над 206 000 фалшиво евро в купюри от по 50, 100 и 200. На охранителни камери в Карлово се вижда, че двамата се движат заедно.

Славена Костова, прокурор в ОП-Пловдив: "От иззетите записи от камери за видеонаблюдение се установява, че лицето се придвижва с автомобил на негов познат от село Златна Панега, област Ловеч, както и че комуникира с това лице от мъжки пол, като в момента продължават действията в тази насока."

Днес в съда в Пловдив стана ясно, че Васил Нанков е безработен, неграмотен и се препитава от просия. Според адвоката му той отказва да дава обяснения. Прокуратурата обаче е установила, че Нанков е пласирал фалшиви банкноти със същия сериен номер, като карловските, и в магазини в Ботевград, и във Видин. Ако вината му се докаже, може да лежи в затвора от 2 до 8 години.

#просяк #България и еврото #ботевград #карлово #фалшиво евро #новини в Метрото

