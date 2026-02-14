Експерт: Няма сериозен филтър по отношение на психическата стабилност при издаването на разрешителни за оръжия

Втора седмица разследването на случая „Петрохан“ продължава, а въпросите около смъртта на обитателите на хижите остават повече от отговорите. Сред тях е и темата за издадените разрешителни за оръжия на някои от жертвите, както и психическата пригодност за притежание на огнестрелно оръжие.

„Проблемът не е колко оръжия има един човек. Ако той е психически стабилен и спазва закона, няма значение дали има едно или двадесет. Проблемът е в критериите, по които изобщо се дава оръжие“, коментира в "Говори сега" Делян Цветанов, който управлява едно от големите софийски стрелбища.

Няма сериозен филтър по отношение на психическата стабилност при издаването на разрешителни за притежание на оръжие, предупреди Цветанов.

"Разрешителните се подновяват на определен срок - на 5 години. Минаваш същото - проформа, издаване на документи и бележки."

Вижте целия разговор във видеото