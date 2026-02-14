Мюнхенската конференция: САЩ и Европа между напрежението и партньорството

Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио отправи послание за единство към Европа през втория ден от Мюнхенската конференция по сигурността. Макар да не спести критики към европейците, речта му рязко контрастира с острото изказване преди година на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс.

Трансатлантическите отношения и Украйна бяха сред акцентите в дискусиите днес. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в Мюнхен, че Вашингтон твърде често иска отстъпки не от Москва, а от Киев.

В препълнената зала в Мюнхен лидери и дипломати, политици и военни, експерти и съветници очакваха със затаен дъх какво ще каже първият дипломат на Доналд Тръмп. Въпросът, който всички си задаваха - остават ли съюзници Съединените щати и Европа след сътресенията от последните месеци, свързани с митата и американските апетити към Гренландия.

В първите минути речта на държавния секретар Марко Рубио звучеше като поредната атака срещу европейците. Той заяви, че европейските лидери са направили редица политически грешки и трябва да променят курса, включително по отношение на свободната търговия, миграцията, зелените политики. Но след това самият Рубио направи завой и заяви, че Съединените щати не се опитват да се отделят от Европа, а да вдъхнат нов живот на старо приятелство.

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: "Съединените щати и Европа си принадлежат. В момент, когато водещите заглавия пророкуват край на трансатлантическата ера, нека бъде ясно за всички, че това не е нито нашата цел, нито нашето желание. Защото за нас, американците, домът ни може е в Западното полукълбо, но ние винаги ще бъдем деца на Европа".

Европа трябва да премине на по-висока предавка и да поеме своите отговорности, свързани със сигурността, подчерта председателят на Европейската комисия Урсула Фон дер Лайен.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия: "Някои може да кажат, че думата независимост е против нашите трансаплантически връзки. Вярно е обратното. Точно това чухме от държавния секретар Рубио. Независима Европа е силна Европа и силна Европа прави трансатлантическия съюз силен".

Според британския премиер Киър Стармър в Европа е необходимо да се изгради твърда сила и готовност за борба при нужда. И съобщи:

Киър Стармър, министър-председател на Великобритания: "Обединеното кралство ще разположи тази година ударна група самолетоносачи в Северния Атлантик и Далечния север, която ще действа съвместно със Съединените щати, Канада и други съюзници от НАТО, като мощна демонстрация на нашата ангажираност спрямо евроатлантическата сигурност".

Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че предстоящите тристранни срещи в Женева ще бъдат сериозни и съдържателни, като отбелязва, че Европа практически липсва от масата за преговорите, което по думите му е грешка. Зеленски заяви, че нито една електроцентрала не е била пощадена от руските удари и призова за по-бързи оръжейни доставки от Запада. Президентът на Украйна коментира и темата за изборите.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Дайте ни примирие. Президентът Тръмп може да го направи. Накарайте Путин да прекрати огъня. И тогава парламентът ни ще промени законодателството и ще отидем на избори. Ако американците и руснаците имат нужда от избори в Украйна, ние сме отворени. Но можем също да предложим примирие на руснаците, ако и те проведат избори в Русия".

В кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността Зеленски се срещна с украинския състезател по скелетон Владислав Хераскевич. Той беше дисквалифициран от Зимните олимпийски игри заради отказа му да не носи каска с ликовете на загинали украински спортисти. Зеленски поздрави атлета и му благодари за достойното и коректно отношение спрямо позициите на Украйна.