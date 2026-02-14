Кризата с горивата се задълбочава в Куба, как се справят кубинците? (СНИМКИ)

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Христо Ценов
Снимка: АП/БТА
Пожар избухна в рафинерия в кубинската столица Хавана. Пожарът заплашва да задълбочи трудностите на островната държава, която е изправена пред американска петролна блокада.

Много кубинци разчитат все повече на алтернативни методи на транспорт - електрически триколки и велосипеди-таксита. Вижте как протича дневният трафик в комунистическа Куба.

Снимки: АП/БТА

Електрическите триколки вече са една от най-често срещаните гледки по улиците на Хавана. Част от тях са държавни, а друга - частни, но всички те превозват хора или товар срещу заплащане, поради острият недостиг на гориво в страната. Триколките не са новост за кубинци - вносът на подобни превозни средства драстично се е увеличил през последните години, заради периодични кризи на горивата. Съществуват обаче и държавни компании, които ги произвеждат.

Едуардо Романо, водач на електрическа триколка: "Всеки кара триколки. Хората трябва някак да се прибират след работа. Вечер е много празно, като пустиня е. Триколката вече е единственото нещо, което може да видите на улицата."

Куба вече предупреди международните авиокомпании, че на острова няма керосин от няколко дни насам - според властите до 11 март. В отговор някои компании преустановиха полетите си до страната.

Американският президент Доналд Тръмп заплаши с мита всяка държава, която изнася петрол към Куба. Президентът на Куба Мигел Диас Канел заяви, че предаването пред противника не е опция. Държавният глава каза също, че е готов на преговори във Вашингтон, но това трябва да стане без условия и натиск. За местните хора, това не е напълно нова ситуация.

Барбаро Кастанеда, жител на Хавана: "Електрическият транспорт вече от известно време решава проблема. С или без гориво, сега е идеалният момент да преминем към възобновяема енергия. В момента това ни дава помощта и напредъка, от които имаме нужда. Да, държавният транспорт има една цена, а частният друга, но двете заедно помагат на страната ни да върви напред. В противен случаи бихме били парализирани."

Доналд Тръмп обяви комунистическа Куба за заплаха за Съединените щати, заради близките ѝ отношения със сваления режим на Николас Мадуро във Венецуела. Хавана получаваше големи количества петрол от Каракас, но след смяната на режима, притокът престана под натиска на Белия дом.

