Извънредни мерки в Куба след като САЩ наложиха енергийна блокада

Хавана обяви строги икономии в опит да се справи с кризата за горива в страната, а съюзници на кубинските власти обещаха да изпратят помощ. Задушаващата хватка на американския президент Доналд Тръмп предизвика бурни реакции както в Куба, така и в други държави в региона.

Съкращаване на градския транспорт, редуциране на туризма, намалено работно време на администрацията и онлайн обучение в училищата и университетите - това са част от мерките, които властите в Хавана обявиха, в опит да се справят със задаващата се криза за горива заради американското петролно ембарго. Вашингтон обяви "енергийна блокада" за Куба, която до преди месец разчиташе на Венецуела за петролни доставки. Страната и досега изпитваше недостиг, но след загубата на ключов партньор в лицето на Каракас, ситуацията достига критична точка.

Хосе-Луис Фернандес, жител на Хавана: "Нямаме транспорт, много е трудно да живеем така."

Очаква се и без това честите спирания на тока да се превърнат в ежедневие. Автобусите, влаковете и фериботите ще се движат с разредено разписание.

Алейда Родригес, жителка на Хавана: "Свикнали сме да живеем с подобни ограничения, защото страната ни постоянно е обект на атаки. Но е факт, че липсата на горива напълно ще парализира икономиката ни."

Продължаващите десетилетия стриктни американски санкции отслабиха и изолираха значително кубинската икономика и Хавана разчита на петролни доставки отвън, предимно от Мексико, Русия и Венецуела. След свалянето на Николас Мадуро в Каракас - петролът от Венецуела спря, а миналия месец Доналд Тръмп подписа указ, с който Куба е обявена за заплаха за националната сигурност. Така се въвеждат санкции срещу всяка държава, която доставя петрол до острова.

Стотици протестираха в мексиканската столица с настояване за освобождаване на венецуелския лидер Николас Мадуро и за да осъдят заплахите на Съединените щати към Куба и други държави от региона.

Виктория Валадес, протестираща: "Обръщам се към Доналд Тръмп: плановете ви за намеса няма да се осъществят, защото има хора, които ще ви се опълчат."

Мексиканският президент обяви, че се водят разговори със САЩ, за да получат разрешение да изпратят на Куба петрол, без това да има последствия за Мексико.

Клаудия Шейнбаум, президент на Мексико: "Разбира се, никой не иска Мексико също да бъде обект на санкции, нали?"

Мексико изпрати и два кораба, натоварени с 814 тона хуманитарна помощ за Куба. Русия - ключов съюзник на Хавана, също обеща помощ.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: "Нека да го кажа така: задушаващата хватка на САЩ създава огромни трудности за страната."

От ООН изразиха загриженост за влошаващата се хуманитарна ситуация на острова и призоваха Съединените щати да вдигнат блокадата. Преди дни от Белия дом коментираха, че разговорите между Вашингтон и Хавана продължават и засега се търси дипломатическо решение на кризата.