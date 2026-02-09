БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тервел Замфиров: Благодаря за посрещането, чувствам се...
Чете се за: 02:07 мин.
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата...
Чете се за: 06:32 мин.
Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

Извънредни мерки в Куба след като САЩ наложиха енергийна блокада

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Запази

Хавана изпитва недостиг на горива, икономиката е пред колапс

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Хавана обяви строги икономии в опит да се справи с кризата за горива в страната, а съюзници на кубинските власти обещаха да изпратят помощ. Задушаващата хватка на американския президент Доналд Тръмп предизвика бурни реакции както в Куба, така и в други държави в региона.

Съкращаване на градския транспорт, редуциране на туризма, намалено работно време на администрацията и онлайн обучение в училищата и университетите - това са част от мерките, които властите в Хавана обявиха, в опит да се справят със задаващата се криза за горива заради американското петролно ембарго. Вашингтон обяви "енергийна блокада" за Куба, която до преди месец разчиташе на Венецуела за петролни доставки. Страната и досега изпитваше недостиг, но след загубата на ключов партньор в лицето на Каракас, ситуацията достига критична точка.

Хосе-Луис Фернандес, жител на Хавана: "Нямаме транспорт, много е трудно да живеем така."

Очаква се и без това честите спирания на тока да се превърнат в ежедневие. Автобусите, влаковете и фериботите ще се движат с разредено разписание.

Алейда Родригес, жителка на Хавана: "Свикнали сме да живеем с подобни ограничения, защото страната ни постоянно е обект на атаки. Но е факт, че липсата на горива напълно ще парализира икономиката ни."

Продължаващите десетилетия стриктни американски санкции отслабиха и изолираха значително кубинската икономика и Хавана разчита на петролни доставки отвън, предимно от Мексико, Русия и Венецуела. След свалянето на Николас Мадуро в Каракас - петролът от Венецуела спря, а миналия месец Доналд Тръмп подписа указ, с който Куба е обявена за заплаха за националната сигурност. Така се въвеждат санкции срещу всяка държава, която доставя петрол до острова.

Стотици протестираха в мексиканската столица с настояване за освобождаване на венецуелския лидер Николас Мадуро и за да осъдят заплахите на Съединените щати към Куба и други държави от региона.

Виктория Валадес, протестираща: "Обръщам се към Доналд Тръмп: плановете ви за намеса няма да се осъществят, защото има хора, които ще ви се опълчат."

Мексиканският президент обяви, че се водят разговори със САЩ, за да получат разрешение да изпратят на Куба петрол, без това да има последствия за Мексико.

Клаудия Шейнбаум, президент на Мексико: "Разбира се, никой не иска Мексико също да бъде обект на санкции, нали?"

Мексико изпрати и два кораба, натоварени с 814 тона хуманитарна помощ за Куба. Русия - ключов съюзник на Хавана, също обеща помощ.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: "Нека да го кажа така: задушаващата хватка на САЩ създава огромни трудности за страната."

От ООН изразиха загриженост за влошаващата се хуманитарна ситуация на острова и призоваха Съединените щати да вдигнат блокадата. Преди дни от Белия дом коментираха, че разговорите между Вашингтон и Хавана продължават и засега се търси дипломатическо решение на кризата.

#извънредни мерки #САЩ #Куба

Последвайте ни

ТОП 24

Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер край връх Вола във Врачанския балкан
1
Трагедията "Петрохан": Нови данни около открития кемпер...
Шест жертви след трагедията "Петрохан": въпроси към институциите и разследването
2
Шест жертви след трагедията "Петрохан": въпроси към...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
3
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Мистерията "Петрохан": Редица експертизи ще установят как точно са простреляни тримата мъже
4
Мистерията "Петрохан": Редица експертизи ще установят как...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
След трагичната развръзка по случая "Петрохан": Продължава разследването за смъртта на издирваните
6
След трагичната развръзка по случая "Петрохан":...

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
3
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: По света

Още оставки в кабинета "Стармър" заради скандала "Епстийн"
Още оставки в кабинета "Стармър" заради скандала "Епстийн"
Стачка на машинистите в Испания с искане за мерки за безопасност на жп транспорта Стачка на машинистите в Испания с искане за мерки за безопасност на жп транспорта
Чете се за: 01:05 мин.
Версии за покушението срещу генерал Алексеев в Москва Версии за покушението срещу генерал Алексеев в Москва
Чете се за: 03:52 мин.
Спорт, музика и политика: Бед Бъни и посланията на шоуто на почивката на Супербоул Спорт, музика и политика: Бед Бъни и посланията на шоуто на почивката на Супербоул
Чете се за: 04:27 мин.
Нови жертви след поредните руски удари в Украйна Нови жертви след поредните руски удари в Украйна
Чете се за: 02:40 мин.
Арести след протестите в Иран: Задържани са няколко видни реформаторски фигури Арести след протестите в Иран: Задържани са няколко видни реформаторски фигури
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...
Чете се за: 06:32 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън кемпера и отвън, твърдят разследващи Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън кемпера и отвън, твърдят разследващи
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
6 месеца след фаталния удар на Слънчев бряг: Делото срещу Никола Бургазлиев още не е започнало 6 месеца след фаталния удар на Слънчев бряг: Делото срещу Никола Бургазлиев още не е започнало
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Тервел Замфиров: Благодаря за посрещането, чувствам се благословен Тервел Замфиров: Благодаря за посрещането, чувствам се благословен
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Свлачище спря родопската теснолинейка
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Увеличават се обаждания от деца със суицидни мисли през 2025 година
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Нови жертви след поредните руски удари в Украйна
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Спорт, музика и политика: Бед Бъни и посланията на шоуто на...
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ