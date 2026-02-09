Още оставки в кабинета "Стармър" заради скандала "Епстийн"

Вълна от оставки и сътресения по високите етажи на британската политика заради скандала "Епстийн" и един основен въпрос - ще оцелее ли премиерът Киър Стармър.

Директорът по комуникациите на "Даунинг Стрийт" 10 Тим Алън обяви, че напуска поста си. Само ден по-рано оставка подаде началникът на кабинета Морган Максуини заради ролята му при назначаването на бившия посланик в САЩ, чието име се появи в досиетата "Епстийн".

Говорител на премиера заяви, че самият Киър Стармър няма намерение да подава оставка.

Не спират неволите и за британското кралско семейство - Чарлз Трети беше освиркан заради новите разкрития за брат му Андрю - близък приятел на Джефри Епстийн. А в първия си коментар по темата престолонаследникът принц Уилям и съпругата му Катрин казаха, че са много загрижени от новите разкрития и че за тях най-важно е състоянието на жертвите.