Бад Бъни направи уникално латино шоу в почивката на Супербоул

Бад Бъни превърна почивката на Супербоул в културен спектакъл. Латино мегазвездата влезе в историята на едно от най-гледаните спортни събития в САЩ като първия изпълнител, направил шоуто само на испански език.

Сцената се превърна в картина от Пуерто Рико, излъчвайки послания за любов, култура и единство в американското общество.

Когато Бад Бъни спечели „Грами“ за цялостен албум, той критикува политиката на Доналд Тръмп срещу мигрантите, а сега президентът на САЩ определи представлението му като „абсолютно ужасно“.

Бад Бъни изпълнява част от най-големите си хитове, а изненадващи гости на сцената бяха Лейди Гага и Рики Мартин, които вдигнаха още повече градуса на емоцията.