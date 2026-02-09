БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Тервел Замфиров: Благодаря за посрещането, чувствам се...
Чете се за: 02:07 мин.
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата...
Чете се за: 06:32 мин.
Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
Чете се за: 00:52 мин.

Тервел Замфиров: Посвещавам медала на България, сбъднах детската си мечта

Чете се за: 03:50 мин.
Спорт
Новата спортна звезда на България с емоционални думи минути след прибирането на родна земя.

Тервел Замфиров
Бронзовият олимпийски медалист Тервел Замфиров даде специално интервю за БНТ минути, след като се прибра на родна земя след историческия триумф на Игрите в Милано/Кортина. Замфиров не скри емоциите си да се завърне у дома с медал – първи за България на Зимни олимпийски игри от 20 години насам.

„Много съм благодарен и щастлив. Посрещането беше емоционално, състезанието също. Изпълних една моя детска мечта като донесох Олимпийски медал на родна земя. Насълзиха ми се очите като видях посрещането. Изпитвам изключително щастие, не мога да го опиша с думи“, бяха първите думи на 20-годишният талант на летище „Васил Левски“.

Сноубордистът призна, че все още не е имал време да осмисли случилото се на пистата в неделя и огромният успех, който записа.

„Не, нямах време да осмисля успеха. Вчера се прибрах късно след състезанието. Легнах си в 23:00 часа и сутринта станах в 5:00. Изобщо не съм имал възможност да осмисля случилото се. Вярвам, че то ще бъде с положителен ефект на целия български спорт и това е само началото на нещо много хубаво“, категоричен е Замфиров.

Той каза и на кого посвещава медала и защо.

„На България. Защото Олимпиадата не е състезание между хората и федерациите, а между държавите. Това е форумът, в който в мирно време държавите могат да видят къде са стигнали в развитието си. Ние сме войници на държавите си и се радвам, че имах възможност да представя България на високо ниво, макар и не на най-високата стълбичка“, добави Тервел Замфиров.

Спортистът сподели и колко важна е подкрепата от семейството, която е получил през всичките години до момента.

„Изключително важна е, всеки спортист тръгва от семейството си и взима пример от семейството си. Баща ми е мой треньор, нямаше да се справя без родителите ми, обичам ги, дължа този успях в огромна степен на тях“, категоричен е сноубордистът.

„Нямах време да мисля за очакванията. Аз бях там да се справя по най-добрия начин, успях да дам всичко от себе си. В полуфинала противникът ми беше по-добър от мен, а в малкия финал направих най-доброто си спускане и изпреварих словенеца с 4 пръста“, добави Замфиров.

Каква е тайната на успеха и какво се крие зад достигането на заветната цел, Замфиров каза следното:

„Крие се цял живот тренировки, дисциплина, труд, работа с много треньори в разнообразни спортове, лишения. Дни над учебниците, образование, труд, труд, труд, това е пътят към успеха“, категоричен е Замфиров.

Спортистът отправи и своето послание към младите хора в България:

„Спортувайте, радвайте се на живота, спортът е здраве, забавление и удоволствие. Прекарвайте минимално време на телефоните, живейте в реалния свят, обичайте се. Прекарвайте време с приятели, мечтайте. Радвайте се на живота“, завърши бронзовият медалист.

Цялото интервю с Тервел Замфиров вижте във видеото!

#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Милано/Кортина 2026 #Тервел Замфиров

