Политическите коментари по случая "Петрохан"

Случаят "Петрохан" предизвика и серия от политически коментари.

П-ДБ обявиха, че ще поискат парламентът да задължи ДАНС и прокуратурата да предоставят всяка информация във връзка с дейността на Сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии". Настояват още ДАНС да разсекрети документи, свързани с дейността на неправителствената организация.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов поиска оставката на столичния кмет Васил Терзиев, както и на активисти на ПП-ДБ, свързани със случая.

Коментар дойде и от Румен Радев, който заяви, че трагедията е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си.