Политическите коментари по случая "Петрохан"
Случаят "Петрохан" предизвика и серия от политически коментари.
П-ДБ обявиха, че ще поискат парламентът да задължи ДАНС и прокуратурата да предоставят всяка информация във връзка с дейността на Сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии". Настояват още ДАНС да разсекрети документи, свързани с дейността на неправителствената организация.
Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов поиска оставката на столичния кмет Васил Терзиев, както и на активисти на ПП-ДБ, свързани със случая.
Коментар дойде и от Румен Радев, който заяви, че трагедията е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си.
Румен Радев, президент на Република България (2017 - 2026 г.): "Тази трагедия обаче не бива да измества другите неудобни разкрития: прави впечатление регистрацията на НПО с име и правомощия на държавен орган; легитимирането му от екоминистерството в пълен разрез с установените административни правила; самоуправството със земи и природни ресурси; натрупаното огромно количество оръжие и специализирана техника; безсилието на правоохранителните органи да защитят реда и закона, въпреки подаваните сигнали. "Петрохан" е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си."