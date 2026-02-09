БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН"

Румен Радев: Случаят „Петрохан“ е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Запази
румен радев българия амбицията участва активно развитието дигиталната свързаност
Слушай новината

Случаят „Петрохан“ е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си, заяви в позиция президентът в периода 2017-2026 г. Румен Радев.

Случаят „Петрохан“ е политическо сътресение и диагноза за състоянието на държавата, допълва Радев и изрази съболезнования към семействата и близките на жертвите.

"Няма да коментирам тази трагедия, чието изясняване е отговорност на компетентните органи. Причините за убийствата трябва да бъдат изяснени в най-кратки срокове, защото обществото ни очаква отговор.

Тази трагедия обаче не бива да измества другите неудобни разкрития:

- прави впечатление регистрацията на НПО с име и правомощия на държавен орган;

- легитимирането му от екоминистерството в пълен разрез с установените административни правила;

- самоуправството със земи и природни ресурси;

- натрупаното огромно количество оръжие и специализирана техника;

- безсилието на правоохранителните органи да защитят реда и закона, въпреки подаваните сигнали

„Петрохан“ е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си."



#случаят "Петрохан" #позиция #Румен Радев

Водещи новини

Мистерията "Петрохан": Редица експертизи ще установят как точно са простреляни тримата мъже
Мистерията "Петрохан": Редица експертизи ще установят как...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Увеличават се обаждания от деца със суицидни мисли през 2025 година Увеличават се обаждания от деца със суицидни мисли през 2025 година
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Опит за плащане с фалшиви 20 евро разследват в Перник Опит за плащане с фалшиви 20 евро разследват в Перник
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Разследват опит за убийство след нападение с нож във Варна
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Двама души са пострадали след катастрофа с четири коли край Бистрица
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
След бурята "Марта": Стотици хора се връщат по домовете...
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Сурова зима в Чикаго: Замръзна фарът на пристанището край езерото...
Чете се за: 01:35 мин.
Галерия
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ