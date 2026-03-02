БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Очаква се тази седмица вторият удължителен закон за бюджета да влезе за обсъждане в парламента

Очаква се тази седмица вторият удължителен закон за бюджета да влезе за обсъждане в парламента. Първо финансовата рамка ще се разгледа от бюджетната комисия в Народното Събрание, а след това предстои и гласуване от депутатите в пленарната зала.

В средата на миналата седмица служебният кабинет прие законопроекта и го внесе в Народното събрание. Новият удължителен закон за бюджета ще важи до приемането на редовния бюджет за 2026 г. Целта е да се гарантира, че няма да се прекъсва работата на държавата.

#удължителен закон за бюджета # Народно събрание #разглеждане #бюджетна комисия #новини в Метрото

