Служебният финансов министър ще внесе до дни в МС втори удължителен закон на Бюджет 2025

С 1 евро е поевтиняла потребителската кошница за една седмица и е на стойност 57 евро. Това отчете Координацият център за въвеждане на единната европейска валута. Служебният министър на финансите Георги Клисурски увери, че интересите на гражданите ще бъдат защитени от контролните органи. Той посочи, че до дни ще внесе в НС удължителното действие на Бюджет 2025.

Георги Клисурски, служебен министър на финансите: "До няколко дни ще разберете кога ще внесем удължителния закон за бюджета в НС, ще предоставим повече детайли около проекта. Мога да ви уверя, че 5% индексация за инфлация за заплатите на работещите в държавния сектор остава, както и сега действащия закон. Много от ведомствата, министерствата и общините все още не са увеличили заплатите на служителите дори с тези 5%, въпреки че те влизат в сила със задна дата от 1 януари. Призовавам всички ръководители на ведомства и държавни структури да въведат и сега предвиденото увеличение."

Снимки: Десислава Кулелиева

Клисурски подчерта, че служебното правителство ще бъде ангажирано по темата за гладкото въвеждане на еврото.

Георги Клисурски, служебен министър на финансите: "Искам да подчертая и да декларирам неотклонният ангажимент на служебното правителство по отношение на гладкото въвеждане на еврото."

Служебният министър на финансите отправи апел:

Георги Клисурски, служебен министър на финансите: "Към колегите от изпълнителната власт - НАП, Агенцията по храните и други - от вас ще изискваме действия, както и до сега, които са ефективни и правилни. Очакваме проверките да продължат в пълна сила, не само като количество, но и като качество. Проверките и глобите трябва да са прецизни там, където има проблем, а не затормозяващи и ненужни там, където няма проблем. Към колегите от независимите регулатори - БНБ, КЗП, КЗК - на вас, разбира се, по закон не мога да ви нареждам, но от МС очакваме от вас същата висота на работата, не аз всъщност и не МС, гражданите го очакват. Въвеждането на еврото е процес, в който държавата ще защити гражданите, служебното правителство ще работи неуморно, заедно с регулаторите, за да бъде процесът по въвеждане на еврото успешен и ползотворен за всички български граждани."

Владимир Иванов, председател на Координационния център към Механизма за въвеждане на еврото: "Към момента имаме потребителска кошница, която намалява за сравнение с предходната седмица с 1 евро при основните 27 хранителни продукта и в момента е на стойност 57 евро, миналата седмица беше 58 евро. Потребителската кошница миналата година по това време е била 52 евро, сега към момента е 57 евро."

Към 23 февруари над 86 на сто от левовете са иззети и остават още около 4,4 млрд. лева в гражданите, каза още Владимир Иванов.