Случаят "Дебора": Георги Георгиев поиска отвод на съдебния състав

След като Георги Георгиев осъди Пловдивския районен съд заради забавено правосъдие, обвиненият за упражнено брутално насилие над Дебора от Стара Загора, днес поиска отвод на съдебния състав.

Процесът продължава вече над две години. Междувременно обвиняемият Георги Георгиев осъди Районния съд в Пловдив заради забавено правосъдие, след като наказателният процес срещу него беше върнат в изходна позиция заради отвод на съдебния състав. Заради този развой на събитието обаче защитата на Георгиев днес поиска отново отвод на съдебния състав.

Според адвокатите му този съдебен състав не е безпристрастен и ще иска отводи и на всеки следващ от Пловдив, тъй като районният съд дължи обезщетение на клиента им. Ще обжалват и размера на обезщетението, което е 500 евро.

Пострадалата Дебора Михайлова научи за този развой в залата.

Десислава Калайджиева, прокурор: "Разпитвахме свидетели, изслушахме заключенията на две експертизи и продължаваме по общия ред... днес само свидетели имаме призовани за днешното съдебно заседание." Валентин Димитров, адвокат на Георги: "Считаме, че обективно няма как да остане безпристрастен съдия, който е част от същия районен съд, който беше осъден." Дебора Михайлова: "Очаквам съдът да не даде отвод и делото да продължи с разпит на свидели, които са тук за пореден път."

Вижте повече в прякото включване на Нели Ангелова.