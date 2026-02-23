Кога ще бъде решен проблемът с безводието в Асеновград?

В Асеновград днес започва свързването на нов водопровод, който беше изграден, след като стана ясно, че старата водопроводна мрежа преминава под жилищни сгради. Преди месец, близо 40 процента от жителите останаха с дни без вода заради авария на довеждащия водопровод, а в града беше обявено частично бедствено положение. Кога се очаква приключване на дейностите по новата вик мрежа и ще бъдат ли решени проблемите с постоянните аварии- Златин Бояджиев е на пряката ни линия от Асеновград.

В събота е отменено частичното бедствено положение, тъй като вече е започнало изграждането на паралелния водопровод, който трябва да мине през уличната мрежа.

Валентин Тончев, началник на ВиК-Асеновград: „Днес започва превключването на новия водопровод. Водата е спряна, ще се направят връзките и възстановяваме водоподаването в рамките на работния ден, до 5 часа трябва да се нормализира.“

Засегнати ще бъдат високата част на града и околните райони, където може да има краткотрайно намалено водоподаване.

