Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен - нямам основание да подавам оставка, тъй като спазвам законите

Според мен кметът е бил подведен, защото мотивите за моята оставка са неоснователни. Не може да се иска оставка на човек, който спазва закона. Това заяви в "Денят започва" Стилиян Манолов, директор на Общинско дружество “Столичен автотранспорт” по повод поисканата му оставка от кмета на София Васил Терзиев.

По повод информацията, че общинското дружество ще купува 18-годишни автобуси за София на завишени цени, Манолов коментира:

"Няколко неща искам да заявя отговорно. Първо, решенията за това какви автобуси да се вземат не ги взима директорът на Автотранспорта. Решенията се взимат от Столичния общински съвет и Столична община. През юни 2024 г. са взети решения за закупуване на четири типа автобуси втора употреба. Става въпрос за 10 броя туристически автобуси за Витоша, 7 броя двуетажни автобуси и 45 броя градски автобуси – 12- и 18-метрови. Това е решение на Столичния общински съвет. Едновременно с това СОС приема и програма за обновление на столичния транспорт. В тази програма „Столичен автотранспорт“ присъства с 230 нови автобуса. Съгласно тези решения ние сме провели процедури за тяхното закупуване. „Столичен автотранспорт“ не може да пазарува автобуси от немски, италиански или каквито и да било автокъщи. Ние спазваме Закона за обществените поръчки."

Директорът на "Столичен автотранспорт" уточни, че през януари са подписани договори за доставка на четири типа автобуси.

"Става въпрос за доставката на 7 броя употребявани двуетажни автобуси, 20 броя употребявани 12-метрови градски автобуси и 70 броя нови 12-метрови автобуса на природен газ. Всички договори са подписани съгласно условията на проведените поръчки, без осигурено финансиране. С решение от юни 2024 г. Столичният общински съвет задава параметрите – брой, пределна цена и минимален екологичен стандарт. Ние, за да защитим интереса на дружеството, сме точкували повече участници, които предлагат по-нови автобуси на по-малко километри. Но имаше по пет участника в двете процедури за къси и дълги автобуси и по един участник за туристическите и за двуетажните."

За доставката на въпросните автобуси обаче все още няма осигурено финансиране.

"Договорите се сключват под условие – само ако бъде осигурено финансиране, превозните средства ще бъдат доставени. Към момента няма финансиране, в условията за доставка има две клаузи. Те гласят - до 3 месеца, ако не се осигури финансиране, всяка от страните може да прекрати договора. Ако до 10 месеца няма финансиране – договорът се счита за прекратен. Тоест няма щета за бюджета на София. Аз съм подписал договорите за доставка на четирите типа автобуси в края на януари, тези 3 месеца текат.

Експертното ми мнение е следното. В зависимост от това кога се осигури въпросното финансиране, тогава ще се разбере и какви автобуси ще бъдат доставени, тъй като пазарът на употребявани автобуси е динамичен."

Условието на поръчката за четирите типа употребявани автобуси е, че доставчикът може да замени договорените превозни средства, ако са се продали, с еквивалент или по-добри.

Манолов уточни, че ще бъдат проверени техническите им възможности и уговореното оборудване при доставката.

"Нямам основание да подавам оставка, тъй като спазвам законите."

Директорът на дружеството обобщи, че докладът, който е вкаран в СОС е вкаран за подмяната и купуването на превозни средства, е с мотив да заменят близо 30-годишни автобуси, които все още се движат по софийските улици.

Недостигът на водачи в Столичния автотранспорт се задълбочава, посочи Манолов. За да се справи, дружеството е наело 11 граждани от Узбекистан, а през март ще бъдат назначени още 26 души от азиатската страна.

"За последните 6 години заплатите на водачите са увеличавани 7 пъти. Недостигът ни е около 280 човека, около 60 водача тази година се пенсионират. Средната възраст на водачите в столичния транспорт е 53 години."

Въпреки финансовите затруднения, заплатите на служителите се изплащат редовно:

"Дружеството изпитва хроничен недостиг на средства. Но нямаме притеснения относно заплатите – имаме средства за възнагражденията и те се изплащат редовно. През последните повече от 10 години не е имало случай служителите да не получат заплатите си." "По отношение на условията на труд – гаражите не са осъвременявани повече от 20 години. През изминалата година осигурихме униформено облекло и обувки, което не беше правено от преди ковид-кризата. Започнахме и ремонти по материално-техническата база в поделенията на градския транспорт и хигиенно-битовите помещения."

Относно нашумелия случай, в който пътници бутаха автобус по линия 120, Манолов заяви:

"Когато не е почистено пътното платно, особено при изкачване на баир, трудно се получават нещата. И да разсея някои съмнения, които видях, че граждани изразяват – че нямало гуми. Не е до гумите. Гумите на всички превозни средства на градския транспорт, както докладвах още миналата есен на кризисния щаб, са сменени и са в рамките на нормативните изисквания – 4 мм грайфер."

