Кметът Васил Терзиев поиска оставката на директора на Столичния автотранспорт

Поисках оставката на директора на "Столичен автотранспорт", защото решенията, които се взимат там, струват скъпо на София и не носят по-добра услуга за гражданите. Това написа в профила си във Фейсбук кметът Васил Терзиев.

"Временно ръководство подписва договори за десетки милиони, които ще надхвърлят обхвата на този мандат. Безконтролно. Плащаме комисионни за посредници, въпреки че дружеството има право да купува газ директно. Купуват се 18-годишни, амортизирани автобуси на неколкократно по-високи цени. През изминалата година 8 хил. литра гориво изтекоха и никой не пое отговорността", пише столичният кмет.

Всички знаем какъв ще бъде резултатът от това: повече разходи, същото или дори по-лошо качество, и транспорт, който не отговаря на града, в който искаме да живеем. Затова настоявам за две неща: смяна на ръководството на "Столичен автотранспорт" и независим одит на всички транспортни дружества, за да видим ясно къде отиват парите и какво получаваме срещу тях, пише още Терзиев.