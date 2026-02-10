БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ:...
Чете се за: 01:12 мин.
Прокуратурата разкри още подробности по случая...
Чете се за: 02:52 мин.
Илияна Йотова пред "Величие": В следващите дни...
Чете се за: 02:42 мин.
Радостин Василев към президента Илияна Йотова: Трябваше...
Чете се за: 02:42 мин.
Директорът на болницата по детски болести в София...
Чете се за: 00:45 мин.
АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен...
Чете се за: 03:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кметът Васил Терзиев поиска оставката на директора на Столичния автотранспорт

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Запази
васил терзиев срещна президента испанската футболна федерация рафаел лусан
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Поисках оставката на директора на "Столичен автотранспорт", защото решенията, които се взимат там, струват скъпо на София и не носят по-добра услуга за гражданите. Това написа в профила си във Фейсбук кметът Васил Терзиев.

"Временно ръководство подписва договори за десетки милиони, които ще надхвърлят обхвата на този мандат. Безконтролно. Плащаме комисионни за посредници, въпреки че дружеството има право да купува газ директно. Купуват се 18-годишни, амортизирани автобуси на неколкократно по-високи цени. През изминалата година 8 хил. литра гориво изтекоха и никой не пое отговорността", пише столичният кмет.

Всички знаем какъв ще бъде резултатът от това: повече разходи, същото или дори по-лошо качество, и транспорт, който не отговаря на града, в който искаме да живеем. Затова настоявам за две неща: смяна на ръководството на "Столичен автотранспорт" и независим одит на всички транспортни дружества, за да видим ясно къде отиват парите и какво получаваме срещу тях, пише още Терзиев.

#кметът Васил Терзиев #Васил Терзиев #Столичен автотранспорт

Последвайте ни

ТОП 24

Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
1
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Политическите коментари по случая "Петрохан"
2
Политическите коментари по случая "Петрохан"
Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън кемпера, твърдят разследващи
3
Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън...
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая "Петрохан" е на цялото общество
4
Адвокат Йорданка Бекирска: Отговорността за случая...
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
5
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Регионални

Откриха обновения многоетажен паркинг на столичното летище (СНИМКИ)
Откриха обновения многоетажен паркинг на столичното летище (СНИМКИ)
Гранични полицаи задържаха двама души с пари и злато от ало измама край "Дунав мост" Гранични полицаи задържаха двама души с пари и злато от ало измама край "Дунав мост"
Чете се за: 00:45 мин.
117 бездомни животни са осиновени през кампанията „БезДОМен или ДОМашен? Ключът е в теб!“ 117 бездомни животни са осиновени през кампанията „БезДОМен или ДОМашен? Ключът е в теб!“
Чете се за: 01:00 мин.
За първи път: В УМБАЛ-Бургас раздвижват пациенти с помощта на виртуална реалност За първи път: В УМБАЛ-Бургас раздвижват пациенти с помощта на виртуална реалност
Чете се за: 03:07 мин.
Директорът на болницата по детски болести в София Благомир Здравков депозира оставката си Директорът на болницата по детски болести в София Благомир Здравков депозира оставката си
Чете се за: 00:45 мин.
Близо 10 000 евро събра благотворителна кампания за възстановяването на 150-годишен храм в Русенско Близо 10 000 евро събра благотворителна кампания за възстановяването на 150-годишен храм в Русенско
Чете се за: 00:22 мин.

Водещи новини

ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е невинен, потресена съм
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ: Синът ми е...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан" Прокуратурата разкри още подробности по случая "Петрохан"
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев край връх Околчица Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев край връх Околчица
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Кабинетът в оставка публикува решението си за присъединяване към „Съвета за мир“ на Доналд Тръмп Кабинетът в оставка публикува решението си за присъединяване към „Съвета за мир“ на Доналд Тръмп
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
И според "Величие" е добре Андрей Гюров да бъде служебен...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Радостин Василев към президента Илияна Йотова: Трябваше да подадете...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен премиер е...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Директорът на болницата по детски болести в София Благомир Здравков...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ