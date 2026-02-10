БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ТЪРСИ СЕ СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР

И според "Величие" е добре Андрей Гюров да бъде служебен премиер

Чете се за: 01:10 мин.
Снимка: БТА
Приключиха консултациите при държавния глава за служебен премиер. Ивелин Михайлов от "Величие" каза след срещата, че не са обсъждали с президента Илияна Йотова конкретно име за служебен премиер.

„Това което обсъждахме е бомбата, която Борисов и Пеевски заложиха с напускането на управлението, защото нещата, които те предизвикаха на 100% стана така че има шоково цени навсякъде. Това нещо Борисов и Пеевски ще се опитат да го припишат на служебното правителството."

Той разкри, че предстои проблем с горивата. Според него цените ще продължават да се повишават.

По думите му, най-добре е служебен премиер да бъде Андрей Гюров:

"Най-добре е да е Андрей Гюров, защото е контрапункт, на всичко което Борисов и Пеевски са представили в другата посока. Дали е добър или лош, поне ще има някакъв баланс."

Преди тях на срещите в президентската институция бяха АПС и МЕЧ.

#търси се служебен премиер #консултациите при президента #партия "Величие"

