БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен...
Чете се за: 03:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен премиер е Андрей Гюров

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Запази
живо илияна йотова апс предстоят важни решения успокоим гражданите
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

Подходящ служебен премиер е Андрей Гюров. Това каза председателят на ПГ на АПС Хайри Садъков пред президента Илияна Йотова по време на консултациите за служебен премиер.

В началото Илияна Йотова благодари на АПС, че са се отзовали на консултациите. Тя припомни, че след последните промени в Конституцията трябва да посочи служебен премиер по определения ред.

"Благодаря ви, че дойдохте, за мен това е израз на воля, че искате заедно с всички институции да преведем страната през парламентарната и не само криза в страната. Да се справим с все повече предизвикателства пред нас, особено в тези тревожни дни, една ситуация нанесе една голяма обществена травма на нас като българи", каза в началото на консултациите с АПС президентът Илияна Йотова.

Тя допълни, че тези консултации са важни за провеждането на честни и прозрачни избори, за да може да се отговори на желанието на стотици хилядите протестиращи.

Тя припомни, че НС продължава да действа до сформирането на следващото.

„Предстоят много важни решения. За мен тези консултации бяха важни. Очертаха се сериозни приоритети, които трябва да бъдат свършени следващите месеци, да се вземат важни решения - преди всичко да успокоим българите, че има държава, работещи институции, че можем да гарантирам тяхната сигурност във всяко едно отношение. Още повече виждате скока в цените, който продължава за съжаление трябва да се справим с този шок", отбеляза държавния глава.

Трябва да се намерят най-добрите мерки за уязвимите групи, каза още Илияна Йотова.

Тя изтъкна, че АПС е партия с дълга традиция.

„Всяка ваша препоръка, позиция или мнение ще бъдат от изключително значение за следващия служебен кабинет“, изтъкна Йотова.

Председател на ПГ на АПС Хайри Садъков първо честити на Йотова встъпването и в длъжност и изрази надежда да извърви пътя съобразно очакванията на цялото общество. Той изтъкна, че си дават сметка, че има ограничен избор на служебен премиер.

„Уверявам ви от името на АПС, че вашето решението за избор на служебен премиер и съставяне на служебен кабинет, отговаряйки на обществените очаквания ще получи и широка обществена подкрепа. Това са нагласите в обществото и са дадени на силен глас“, каза председателят на ПГ на АПС Хайри Садъков.

По думите му се очаква служебен кабинет, който да гарантира честни избори и нулева толерантност за купения и корпоративен вот.

АПС имат своето виждане за служебен премиер.

„Смятаме, че след всичко което чухме отдалечения служебен премиер , от посланията на протестиращите се очертават около Андрей Гюров“, каза Садъков.

На свой ред той критикува частичните изменения в Изборния кодекс за ограничаване на секциите в страни извън ЕС.

„ В това отношение ние от АПС Ви призоваваме да използвате конституционните си правомощия да наложите вето на този закон, за да видим дали ще осъзнаят депутатите каква голяма грешка допуснаха. Надяваме се, че това нещо може да се промени. Достигнати веднъж демократични стандарти, не бива да се връщат.“

#консултации за служебен премиер #АПС #Илияна Йотова

Последвайте ни

ТОП 24

Политическите коментари по случая "Петрохан"
1
Политическите коментари по случая "Петрохан"
Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън кемпера, твърдят разследващи
2
Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън...
Кмет на Згориград: Районът, където е открит кемперът, има активни кошари
3
Кмет на Згориград: Районът, където е открит кемперът, има активни...
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
4
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...
До момента са образувани две досъдебни производства по случая "Петрохан"
5
До момента са образувани две досъдебни производства по случая...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
3
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Политика

Последен кръг консултации при президента Илияна Йотова
Последен кръг консултации при президента Илияна Йотова
Името на следващия служебен премиер трябва да стане ясно до дни Името на следващия служебен премиер трябва да стане ясно до дни
Чете се за: 01:22 мин.
ДАНС да разсекрети документи, свързани с дейността на Сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии", искат от ПП-ДБ ДАНС да разсекрети документи, свързани с дейността на Сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии", искат от ПП-ДБ
Чете се за: 02:02 мин.
Румен Радев: Случаят „Петрохан“ е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си Румен Радев: Случаят „Петрохан“ е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си
22941
Чете се за: 01:20 мин.
Цветелина Пенкова, БСП: С избирането си Крум Зарков зададе ясна посока за развитие на партията Цветелина Пенкова, БСП: С избирането си Крум Зарков зададе ясна посока за развитие на партията
Чете се за: 04:40 мин.
Ключова политическа седмица: В очакване на нов служебен премиер Ключова политическа седмица: В очакване на нов служебен премиер
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен премиер е Андрей Гюров
АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен премиер е...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Разследването на трагедията "Петрохан" продължава Разследването на трагедията "Петрохан" продължава
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на футболиста, хванат да шофира след употреба на алкохол Повдигнаха обвинение на футболиста, хванат да шофира след употреба на алкохол
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Започва разширението на третата линия на столичното метро
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Нова климатична цел на ЕС: 90% по-малко парникови газове до 2040...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Естония отвори официален път по замръзналото Балтийско море
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Предимно облачно време във вторник
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ