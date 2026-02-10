АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен премиер е Андрей Гюров

Подходящ служебен премиер е Андрей Гюров. Това каза председателят на ПГ на АПС Хайри Садъков пред президента Илияна Йотова по време на консултациите за служебен премиер.

В началото Илияна Йотова благодари на АПС, че са се отзовали на консултациите. Тя припомни, че след последните промени в Конституцията трябва да посочи служебен премиер по определения ред.

"Благодаря ви, че дойдохте, за мен това е израз на воля, че искате заедно с всички институции да преведем страната през парламентарната и не само криза в страната. Да се справим с все повече предизвикателства пред нас, особено в тези тревожни дни, една ситуация нанесе една голяма обществена травма на нас като българи", каза в началото на консултациите с АПС президентът Илияна Йотова.

Тя допълни, че тези консултации са важни за провеждането на честни и прозрачни избори, за да може да се отговори на желанието на стотици хилядите протестиращи.

Тя припомни, че НС продължава да действа до сформирането на следващото.

„Предстоят много важни решения. За мен тези консултации бяха важни. Очертаха се сериозни приоритети, които трябва да бъдат свършени следващите месеци, да се вземат важни решения - преди всичко да успокоим българите, че има държава, работещи институции, че можем да гарантирам тяхната сигурност във всяко едно отношение. Още повече виждате скока в цените, който продължава за съжаление трябва да се справим с този шок", отбеляза държавния глава.

Трябва да се намерят най-добрите мерки за уязвимите групи, каза още Илияна Йотова.

Тя изтъкна, че АПС е партия с дълга традиция.

„Всяка ваша препоръка, позиция или мнение ще бъдат от изключително значение за следващия служебен кабинет“, изтъкна Йотова.

Председател на ПГ на АПС Хайри Садъков първо честити на Йотова встъпването и в длъжност и изрази надежда да извърви пътя съобразно очакванията на цялото общество. Той изтъкна, че си дават сметка, че има ограничен избор на служебен премиер.

„Уверявам ви от името на АПС, че вашето решението за избор на служебен премиер и съставяне на служебен кабинет, отговаряйки на обществените очаквания ще получи и широка обществена подкрепа. Това са нагласите в обществото и са дадени на силен глас“, каза председателят на ПГ на АПС Хайри Садъков.

По думите му се очаква служебен кабинет, който да гарантира честни избори и нулева толерантност за купения и корпоративен вот.

АПС имат своето виждане за служебен премиер.

„Смятаме, че след всичко което чухме отдалечения служебен премиер , от посланията на протестиращите се очертават около Андрей Гюров“, каза Садъков.

На свой ред той критикува частичните изменения в Изборния кодекс за ограничаване на секциите в страни извън ЕС.