Радостин Василев към президента Илияна Йотова: Трябваше да подадете оставка с Румен Радев

Президентът Илияна Йотова се срещна с партия МЕЧ. Преди това на тях се отзоваха от АПС.

В началото на срещата Йотова благодари на партията, че са се отзовали на консултациите за избор на служебен премиер.

"За мен те са в никакъв случай формални тези номинации. Най-важното е провеждането на прозрачни, честни избори. Така, както беше волята на стотици хиляди граждани. Същевременно дотогава държавата ни не може да спре. Надявам се със служебния кабинет да се свършат най-неотложните проблеми пред страната", заяви Илияна Йотова.

Президентът изрази надежда да се прояви разум от страна на всички институции така, че да има стабилност на страната. Допълни, че предизвикателствата всеки ден се роят.

"Контролът с цените е пълен провал и хората го усещат по джоба си".

От своя страна Радостин Василев заяви, че ще бъде пределно искрен:

"Ние сме заобиколени от лицемерие - политическо, в държавата, от тотален разпад на институциите, което води до тежки криминални ценности. И предвид моята искреност аз подхождам с голям скептицизъм към тази среща с вас. Изпитвам огромно уважение към президентската институция, но считам категорично, че трябва да изразя моите опасения, свързани и с вас като президент и с това, което се случва".

Радостин Василев заяви, че смята, че след като Румен Радев е подал оставка, то и Илияна Йотова би трябвало да направи същото. По думите му, в обществото изглежда, че "той е използвал президентството да направи партия, а Илияна Йотова - президентският пост за своя бъдеща кампания":

"Тези факти водят до скептицизъм в мен, че вие сте способна, тъй като не сте и способна да поведете истинска, безпристрастна кампания".

От МЕЧ заявиха, че няма повече да участват на консултации заради тяхната безсмисленост и напуснаха залата.

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Илияна Йотова отвърна на критиките, че явно от МЕЧ са дошли, за да "си кажат своите думи от предизборната кампания":