НА ЖИВО: Парламентът изслушва представители на компетентните органи за цените на тока и за ремонти в АЕЦ „Козлодуй“

ИЗВЕСТИЯ

Иранската армия отрече да е изстрелвала ракета към Турция
от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Народното събрание ще изслуша служебен заместник-министър на енергетиката и изпълнителния директор на АЕЦ „Козлодуй“ Иван Андреев във връзка с „ескалиращи разходи за извършване на годишни планови ремонтни програми на 5-и 6-и блок през 2026 г., включващи многомилионни доставки в нарушение на Закона за обществените поръчки, довели до обосновани съмнения за подготовка за източване на десетки милиони публични средства“. Това предвижда дневният ред на пленарното заседание, публикуван на сайта на парламента. Искането за изслушването е на „Възраждане“.

В дневния ред, отново по искане на „Възраждане“, е и изслушване на служебен заместник-министър на енергетиката и председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски за повишените сметки за ток и множеството подадени жалби за това в последните месеци.

НС ще обсъди на второ четене промени в Кодекса за социално осигуряване, чието гласуване беше отложено миналата седмица. С промените се въвежда мултифондовият модел в допълнителното пенсионно осигуряване.

В програмата е също първото гласуване на изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане.

Предвижда се и първото четене на пет законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. На 24 февруари правната комисия прие четири от тях и отхвърли един.

В дневния ред е и първото гласуване на промени в Закона за железопътния транспорт, внесени от Министерския съвет. С тях се предлага Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ да бъде определена за регистриращ орган в железопътния транспорт съгласно изискванията на Решението за изпълнение на Европейската комисия. Във връзка с това се предвижда отмяна на действаща разпоредба, в която Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ води Национален регистър на превозните средства. Така агенцията ще води само Регистър на разрешенията за въвеждане в експлоатация на стационарни подсистеми и Регистър на разрешенията за пускане на пазара на превозни средства с област на употреба – железопътната инфраструктура на Република България.

# АЕЦ "Козлодуй" #цените на тока #Парламент

