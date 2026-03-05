БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Иранската армия отрече да е изстрелвала ракета към Турция
Чете се за: 00:52 мин.
Спад на ентусиазма за гласуване, отчитат от "Алфа...
Чете се за: 03:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Петър Тодоров за рокадите в МВР: Големият проблем в МВР е политизирането

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Директорите на три главни дирекции на МВР - директорът на "Национална полиция", директорът на "Борба с организираната престъпност" и директорът на Главна дирекция "Жандармерия" - бяха освободени от длъжност вчера по заповед на служебния вътрешен министър Емил Делчев. По този повод бившият главен секретар на МВР Петър Тодоров коментира в "Денят започва", че големият проблем в МВР е политизирането.

Рокади в МВР: Освободени са директорите на 3 главни дирекции

Петър Тодоров: "След 35 години стаж в системата на МВР мога да кажа, че съм видял много неща. Много кадрови смени, когато се сменя правителството, но винаги нещата се ограничаваха до директор, заместник-директор. Долу, експертното ръководство, експертизата се запазваше. Голямата разлика от 2023 година е, че при министерстването на Калин Стоянов беше извършена една тотална подмяна на ръководния състав на три нива надолу. Говоря за директори, заместник-директори, началници на отдели, началници на районни управления. Беше брутално подменен ръководният състав, който беше с една много добра експертиза и ръководни умения. Когато през 2021 г. станах главен секретар, бяха сменени единствено и само директорите. Те трябваше да отговарят на една висока професионална експертиза, ръководен опит и необвързване с различни икономически фактори. Действително по тези критерии бяха избрани едни много добри и качествени ръководители по места в областните дирекции."

Според Тодоров, когато са поставени удобни хора за началници в структурата на МВР, се постига контрол над служителите в системата.

Петър Тодоров: "Големият проблем в МВР е, че в последните години е силно политизирано. Изключително политизирано. Един инспектор, който направи 3 години професионален стаж, става ръководен служител с нагласен конкурс. На другия ден, може да е осъмне и като главен секретар. Това е абсолютно възможно на практика. И вече от тук влиза голямото политическо влияние. Това е проблем, който наистина трябва да се реши. Махането на политиката от МВР."

Тодоров припомни дейността си като директор на МВР-Пловдив, когато заедно с началника на районното на квартал "Столипиново" успяват да намалят купения вот на изборите през април 2021 г.

Петър Тодоров: "Извежда се на един списък с хората, за които се знае, че купуват гласовете. Те извършват различна престъпна дейност. Всеки е свързан с някаква престъпна дейност. Било с акцизни стоки, било с наркотици, било с изкупуване на цветни метали. И, съответно, спрямо тези хора, в рамките на закона - започва едно притискане или преследване със законови средства. Тези хора, притеснени от това нещо, нямат време да се занимават с раздаване на пари."

За случая "Петрохан-Околчица" коментира:

Петър Тодоров: "За мен първоначално беше сбъркана медийната политика на МВР. Не може политическото и професионалното ръководство, когато цялата държава гърми с този случай, да се скрие и да изчезне. Това е абсолютно недопустимо."

Бившият главен секретар на МВР оправдава виждането на Даниел Митов с разследващия случая "Петрохан-Околчица" извън рабтното място, в ресторнат.

Петър Тодоров: "Аз съм сигурен, че идеята за тази среща е била чисто информационна, а не оказване на някакъв натиск. Но самото викане в едно такова странично място, извън служебните помещения, води до негативни изводи за министъра, макар че съм убеден, че на тази среща наистина е имало едно информиране с цел по-бърза оперативност и влизане на министъра в час."

Тодоров каза, че е спокоен за провеждането на предстоящите избори и че ако бъде поканен от Румен Радев да оглави листата в Пловдив, ще се съгласи.

Петър Тодоров: "Ако бъда поканен, естествено, че ще участвам, защото виждам в президента Румен Радев надеждата за тази страна, че нещо ще се промени към добро."

Вижте целия разговор във видеото

#ръководен състав #политически решения #кадрови промени #Петрохан #Пловдвив #МВР

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
"В безизходица сме, а България ни пожелава в имейл успех да си намерим полет": Разказ от първо лице на блокирани българи на Малдивите
2
"В безизходица сме, а България ни пожелава в имейл успех да си...
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното ѝ пространство
3
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното ѝ...
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на риска във връзка със ситуацията в Близкия изток
4
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на риска във...
Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на България на този етап няма
5
Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на България...
Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в Близкия изток
6
Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Политика

Министър Трайчо Трайков ще инспектира ремонта на шести блок в АЕЦ "Козлодуй"
Министър Трайчо Трайков ще инспектира ремонта на шести блок в АЕЦ "Козлодуй"
Спад на ентусиазма за гласуване, отчитат от "Алфа Рисърч" Спад на ентусиазма за гласуване, отчитат от "Алфа Рисърч"
Чете се за: 03:27 мин.
НА ЖИВО: Парламентът изслушва представители на компетентните органи за цените на тока и за ремонти в АЕЦ „Козлодуй“ НА ЖИВО: Парламентът изслушва представители на компетентните органи за цените на тока и за ремонти в АЕЦ „Козлодуй“
Чете се за: 02:37 мин.
Бюджетната комисия ще разгледа на първо четене поправките в удължителния закон за бюджета Бюджетната комисия ще разгледа на първо четене поправките в удължителния закон за бюджета
Чете се за: 00:35 мин.
Избори 2026: ЦИК с подробности около подготовката на вота Избори 2026: ЦИК с подробности около подготовката на вота
Чете се за: 00:35 мин.
Министерството на отбраната изпраща доклад с рисковете пред страната до премиера Министерството на отбраната изпраща доклад с рисковете пред страната до премиера
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Иранската армия отрече да е изстрелвала ракета към Турция
Иранската армия отрече да е изстрелвала ракета към Турция
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Войната между Иран, САЩ и Израел: Тръмп - "Ние сме в много по-силна позиция" Войната между Иран, САЩ и Израел: Тръмп - "Ние сме в много по-силна позиция"
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Спад на ентусиазма за гласуване, отчитат от "Алфа Рисърч" Спад на ентусиазма за гласуване, отчитат от "Алфа Рисърч"
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Три малки лъвчета са най-новото попълнение в зоопарка в Стара Загора (СНИМКИ) Три малки лъвчета са най-новото попълнение в зоопарка в Стара Загора (СНИМКИ)
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Страшно беше, виждахме ракетите": У дома се прибраха...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Валежи на много места в последните работни дни от седмицата
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Румен Спецов: България няма проблем с доставките на горива
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
НА ЖИВО: Парламентът изслушва представители на компетентните органи...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ