Жители на варненско село недоволни от мътна вода

от БНТ , Репортер: Мариана Малева
Чете се за: 02:52 мин.
Регионални
Живущите в село Доброглед, Община Аксаково, област Варна твърдят, че от месеци от чешмите им тече мътна вода, която не могат да използват. Местните са търсили многократно съдействие от институциите, но за момента няма резултат.

Марияна - жител на село Доброглед: "Много лошо качество на водата. Купуваме си постоянно минерална вода - да си готвим, да се мием. Това е просто отвращение."

Според жителите водата е негодна за битови нужди, а данните на ВиК от лабораторни проучвания, направени от 3 до 9 февруари 2026 г. , показват, че във водата има нитрати над допустимите стойности.

Силвия - жител на село Доброглед: "Установено е, че във водата има нитрати, които са доста над допустимите, като допустимите са до 50 микрограма на литър, при нас са над 100, което е изключително зле за здравето на малките деца, както и за възрастните хора и хората със заболяване."

"4 лева е кубикът на водата. Виждате за 4 лева какво ни предоставят от ВИК. Проблемът не е само в община Варна, проблемът е в община Аксаково. По всички други въпроси, свързани със селото, ги търсим, търсим някакъв диалог за следващите неща, но там няма абсолютно никаква комуникация. Изпращат се имейли, седят непрочетени. Положението е страшно."

Лятото Доброглед е и едно от селата, страдащи от безводие, което кара местните да купуват минерална вода или с туби да пренасят изворна, за да обслужват битовете си нужди.

"От май до края на септември, ние сме на два дена без вода и на един ден вода. Каптажът е горе, пълен с вода, на къде се отбива тая вода, на кого му трябва? Не е ясно, но от май до октомври, може би, вода няма."

Позицията от ВИК - Варна е, че в населени места, които се захранват с вода от собствен каптаж като село Доброглед, след обилен дъжд, водата става мътна за известно време. От община Аксаково, на чиято територия е селото, заявиха, че единственото решение на проблема е водоснабдяване на Доброглед от магистралния водопровод, който снабдява с вода Варна. Идеен проект има, но към момента общината не разполага с необходимите средства за реализацията му.

