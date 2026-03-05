БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"В Дубай животът нито за миг не спря, нямаше никакво напрежение": Разказ от първо лице на евакуиран българин

от БНТ
"В Дубай животът нито за миг не спря, нямаше никакво напрежение": Разказ от първо лице на евакуиран българин
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
В Дубай животът нито за миг не спря. Моловите, заведенията и по улиците, трафикът си беше съвсем нормален. По никакъв начин не се усещаше някакво напрежение. Това разказа в "Денят започна" Дирон Ръсовски, евакуиран българин от Дубай.

"В интерес на истината нашeто прибиране беше безпроблемно. Дори се прибрахме два дена по-рано. Комуникация с институтите не сме имали, тъй като бяхме организирани туристи. И нашият чатър беше организиран за петък, прибирането. Но нашата компания, която е туроператор, реши заради мерките на сигурност, да се приберем два дена по-рано. Не е имало никакви проблеми, тъй като самолетът беше с нас през цялото време. Той беше на разположение и само чакаше коридор за прибиране. От страна на нас, като група, не е имало никаква връзка с представители на администрацията или на държавата. Всичко беше организирано там на място от нашия туроператор."

Преди пътуването на групата е нямало никакви индикации за напрежение в Близкия изток.

"Когато ние пристигнахме, нямаше никакви проблеми. Едва на следващия ден започнаха първите атаки на американците и Израел срещу Иран и съответно отговора. До този момент нямаше никакви моменти на съмнение или на риск. А освен това искам да ви кажа, че Дубай е много по-сигурно от доста п-вече столици европейски, в които съм бил. Беше абсолютно сигурно. И ако не бяха медийните публикации в България и позвъняването на нашите приятели и роднини със страховете, които те ни пренесоха, при нас нямаше никакви стресови ситуации. Единствено се чуваха тътени далечни и в един момент се виждаха в небето прехванати ракети."

Вижте целия разговор във видеото

