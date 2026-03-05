Айше Сали: Новината за прихваната иранска ракета над Турция беше съобщена първо в България

Новината за прихваната иранска ракета над Турция беше съобщена първо в България. Това обясни в ефира на "Денят започва" Айше Сали - кореспондент на Българската телеграфна агенция в Турция.

"Без съмнение прихващането на тази иранска ракета беше новина номер едно, водеща новина в турските медии. И също така беше и доста коментирана сред обикновените граждани. Особено това ми направи впечатление, защото точно в този момент аз бях в едно кафене и чух как всички започнаха да коментират новината за случилото се. Трябва да отбележим и този малък детайл, че тази новина беше съобщена в Турция и потвърдена, след като, преди това беше съобщена в България, така че по-скоро от нас в този случай тръгна новината за прихванатата ракета, която след това турското министерство на обраната потвърди. И разбира се, имаше и политически реакции, макар и от една страна по-сдържани. Турция направи необходимото, за да изрази своето несъгласие със случилото се."

Части от прихванатата ракета са открити в Хатай.

"От съобщението на властите стана ясно, че ракетата е била прихваната, след като се е движила през въздушното пространство на Ирак и след това на Сирия. Като части от прихващащия боеприпас след това са били открити в близост до Хатай. Нека да отбележим, че това е провинция, която е на близо 30 км от сирийската граница. Турските власти бяха категорични, че няма жертви и ранени, но в същото време отправиха остро предупреждение за това, че все пак те имат право на отговор. И призоваха за това да не се предприемат действия и стъпки, с които войната в региона да се разрасне."

Президентът Ердоган също е коментирал новината.

"Каза, че Турция е в контакт със своите партньори от НАТО и прави всичко необходимо по темата, както и това, че страните са били предупредени. Друга реакция имаше и от министъра на външните работи Хакан Фидан, който проведе разговор със своя ирански колега Абас Арагчи и отправи предупрежденията, изрази недоволството на Турция от това. Малко по-късно иранският посланик в Турция също беше привикан в министерството на външните работи и турската позиция беше представена по надлежния ред. Последваха редица разговори по телефона с представители на различни държави, като сред последните, които външният министър на Турция Хакан Фидан проведе е този с държавния секретар на САЩ Марко Рубио."

По думите на Айше Сали не се наблюдава засилен мигрантски поток от Иран.

"Намирам се във Ван - окръг, който се намира на 100 км от една от границите с Иран, това е границата Капъкьой, на която бях преди два дни и имах възможност да проследя какво се случва там. Няма засилен мигрантски натиск, въпреки че в първите дни на размяната на въздушни удари имаше повече хора, които са преминали границата от обичайното, но те не са чак толкова много. По последна информация, която снощи беше представена от министъра на вътрешните работи на Турция Мустафа Чевчи, в периода от 1 до 3 март от Иран към Турция са преминали близо 5000 души. Като запознати със ситуацията казват, че преминаването на до 2000 души през границата е нещо, което е в реда на нормалното. Това, което хората разказваха, е, че идват мигранти предимно от Техеран или от Тебриз."

Вижте целия разговор във видеото