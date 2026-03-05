БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Иранската армия отрече да е изстрелвала ракета към Турция
Спад на ентусиазма за гласуване, отчитат от "Алфа...
ЗАПАЗЕНИ

Димитър Илиев: Българската държава ще съдейства на семейството на Малена Замфирова

Спорт
Министърът на младежта и спорта коментира проблемите на българските федерации, успехите на Зимните олимпийски игри и отношенията си с Димитър Бербатов.

димитър илиев българската държава съдейства семейството малена замфирова
Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев е категоричен, че държавата няма да остане безучастна и ще съдейства на Малена Замфирова и нейното семейство.

Сноубордистката пострада на 3 март на писта в зимния курорт Шпиндлеров Млин в Чехия, където е била ударена от скиор, за когото се предполага, че е карал след употреба на значително количество алкохол.

"Изключително неприятен инцидент, разговарях с баща й. Това не е спортен инцидент. Много тежки травми, детето е в много тежко състояние. Бащата моли за сериозни юристи, които да водят случая. Те искат да водят дела и да търсят правата си. Българската държава ще съдейства. Счупванията са изключително сериозни и тежки", сподели той в интервю за предаването "Денят започва".

Като служебен министър Илиев посочи, че цели да бързо да разбере проблемите на федерациите и да бъда максимално полезен.

"Това са дългосрочни политики и решения. Аз имам за цел бързо да се запозная с обстановката в спортния сектор. Направихме срещи и дефинирахме проблеми, трупани с десетилетия. Целим бързо да влезем в проблемите на федерациите. Ние имаме най-силната Олимпиада от 24 години насам. Където има добро управление, има и добри резултати. Не можем, като министерство, да се мешаме в самостоятелността на федерациите. Не трябва самоцелно да се слагат лица, които не могат да се справят с работата", допълни бившият автомобилен състезател.

Илиев коментира проблемите на федерациите по борба, вдигане на тежести и шахмат.

"Все още не сме провели среща за проблемите в борбата. Виждам, че има напрежение и ще изслушаме всички страни. Беше поставено под риск участието на Карлос Насар на европейско първенство. Ние се погрижихме за този проблем. Ще се грижим, всеки един национален състезател да се подготвя. Състоянието в шахмата е много тревожно. Българските състезатели са заплашени от това, да им бъдат спрени правата. Всичко това заради лични дразги и различия. Единственият начин е обединение", добави осемкратният шампион в българския рали шампионат.

Илиев разкри, че той и Димитър Бербатов често коментират проблемите на федерациите. Бившият футболен национал изпълнява длъжността съветник на премиера Андрей Гюров по въпросите на младежта и спорта.

"Той е изключително уважаван от мен спортист. Чуваме се почти всеки един и коментираме различни казуси. Работим в пълен синхрон. Надявам се да свършим полезни неща", заяви Илиев.

Според него трите етапа на Колоездачната обиколка на Италия, които ще се проведат в България, ще предложат грандиозно шоу.

"Имахме среща. организатора и получихме технически доклад, който показва, че голяма част от нещата са свършени. Чувствам се оптимист. Ще бъде голямо зрелище за България - истинско шоу и спектакъл. Гледа се от между 500 и 800 млн. зрители. Доста грандиозно е. Събитието ще се проведе по най-добрия начин", завърши Илиев.

Вижте цялото интервю във видеото.

