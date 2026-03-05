БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
2
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Иранската армия отрече да е изстрелвала ракета към Турция
09:16, 05.03.2026
Чете се за: 00:52 мин.
Спад на ентусиазма за гласуване, отчитат от "Алфа...
08:51, 05.03.2026
Чете се за: 03:52 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни предавания
Видео
Други спортове
Спортни емисии
Други спортове
Още
Спорт
Спортни новини 05.03.2026 г., 06:30 ч.
от
БНТ
A+
A-
06:30, 05.03.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
06:10, 05.03.2026
"Страшно беше, виждахме ракетите": У дома се прибраха...
05:57, 05.03.2026
Валежи на много места в последните работни дни от седмицата
23:06, 04.03.2026
Тръмп: Американските сили са в много силна позиция в Иран
22:28, 04.03.2026
Газова бутилка се взриви в апартамент в Русе, една жена пострада
21:57, 04.03.2026
Иран обяви контрол над Ормузкия проток
21:23, 04.03.2026
Ще се радваме на по-топло време от обичайното за сезона, но ще има...
21:19, 04.03.2026
Спомен за Асен Кисимов: Почитаме актьора със спектакъла...
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
2
"В безизходица сме, а България ни пожелава в имейл успех да си...
3
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното ѝ...
4
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на риска във...
5
Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на България...
6
Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в...
Реклама
Най-четени
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Реклама
Още от: Спортни предавания
Спортни новини 04.03.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 04.03.2026 г., 12:30 ч.
12:30, 04.03.2026
Спортни новини 04.03.2026 г., 06:30 ч.
06:30, 04.03.2026
Спортни новини 03.03.2026 г., 20:25 ч.
20:25, 03.03.2026
Спортни новини 03.03.2026 г., 12:30 ч.
12:30, 03.03.2026
Спортни новини 02.03.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 02.03.2026
Реклама
Водещи новини
Иранската армия отрече да е изстрелвала ракета към Турция
09:10, 05.03.2026
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Войната между Иран, САЩ и Израел: Тръмп - "Ние сме в много по-силна позиция"
06:32, 05.03.2026
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Спад на ентусиазма за гласуване, отчитат от "Алфа Рисърч"
08:17, 05.03.2026
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Три малки лъвчета са най-новото попълнение в зоопарка в Стара Загора (СНИМКИ)
09:30, 05.03.2026
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Страшно беше, виждахме ракетите": У дома се прибраха...
06:10, 05.03.2026
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Валежи на много места в последните работни дни от седмицата
05:57, 05.03.2026
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Румен Спецов: България няма проблем с доставките на горива
07:09, 05.03.2026
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
НА ЖИВО: Парламентът изслушва представители на компетентните органи...
07:56, 05.03.2026
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ