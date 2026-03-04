Тръмп: Американските сили са в много силна позиция в Иран

Войната в Близкия изток продължава пети ден. Иран заяви, че е атакувал офиса на израелския пример Бенямин Нетаняху и сградата на генщаба на армията на Израел. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви преди минути, че американските сили са в много силна позиция в Иран. Той нарече това огромен напредък след по-малко от седмица война. Наземна операция засега не е на дневен ред, заяви тази вечер Белият дом.

Според сайта Аксиос израелският премиер Бенямин Нетаняху е попитал Вашингтон дали се водят тайни преговори с Техеран.

На втория фронт - Хизбула заяви за директни сблъсъци с израелски войски в Южен Ливан.

Пентагонът публикува видеоклип, показващ кадри от перископ на американска подводница, която стреля по ирански военен кораб и го потапя в Индийския океан. Смята се, че на борда на кораба е имало 180 души. 32 са спасени. Телата на 87 ирански моряци, загинали при торпедната атака бяха транспортирани в морга в Гале, в Шри Ланка.

Най-високопоставеният американски военен заяви, че САЩ ще атакуват все по-дълбоко на иранска територия. Генерал Дан Кейн даде конкретни данни за бойните действия.

ген. Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ: "Иран е изстрелял балистични ракети с 86% по-малко спрямо първия ден на бойните действия, като само през последните 24 часа е отчетено намаление от 23%. А еднопосочните атаки с дронове са намалели със 73% спрямо първите дни."

Според Пентагона към Близкия изток пътуват още американски части, а до дни САЩ ще имат пълен контрол над иранското въздушно пространство. Войната ще продължи толкова време, колкото ние преценим, каза министърът на отбраната Пийт Хегсет.

Пийт Хегсет, министър на отбраната на САЩ: "Имам едно ясно послание за операция "Епична ярост": Америка печели! Решително, опустошително и без капка милост. Комбинацията между нашите и израелските сили води до едно: абсолютно унищожение за ислямския режим в Иран. С тях е свършено и го знаят. А, ако не го знаят, скоро ще го научат." Карълайн Левит, говорител на Белия дом: "Под ръководството на президента Доналд Тръмп иранският терористичен режим е напълно смазан. 47 години толериране и подпомагане на водещия държавен спонсор на тероризма в света приключиха."

Техеран все повече заприличва на призрачен град. Магазини и институции са затворени, а хората, които все още не са се евакуирали, не смеят да напускат домовете си.

От временно управляващия в Иран съвет обещаха мъст за съюзниците на Съединените щати и Израел.

Голамхосейн Мохсени Еджеи, ръководител на съдебната власт в Иран: "Тези, които съдействат на враговете ни по какъвто и да е начин, също ще бъдат считани за наши врагове. Ние сме във война, война, която те ни обявиха и която те започнаха."

Ударите срещу Иран са били планирани от Тел Авив за средата на годината, но настъпилите промени са ги ускорили.

Израел Кац, министър на отбраната на Израел: "Поради развитията и обстоятелствата, главно случилото се в Иран, позицията на президента на Съединените щати и възможността за създаване на съвместна операция, възникна необходимостта всичко да се случи по-рано през февруари."

Продължава израелската офанзива срещу позиции на Хизбула в Ливан. Ливанската армия предислоцира сили на гранични пунктове в южната част на страната и предприема изключителни мерки за поддържане на сигурността в отговор на израелските атаки. Това се казва в изявление на командването на армията. Тел Авив издаде предупреждение за евакуация на ливански граждани на север от река Литани.

И днес в Йерусалим, Тел Авив и други части на Израел сирените за въздушна тревога често известяваха за наближаващи ракети. Мерките за сигурност около израелските посолства по света са засилени, след закана на Техеран те да бъдат атакувани.