БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на...
Чете се за: 06:20 мин.
Пиян турист блъсна Малена Замфирова
Чете се за: 02:15 мин.
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на...
Чете се за: 01:05 мин.
Министърът на регионалното развитие Ангелина Бонева...
Чете се за: 00:37 мин.
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното...
Чете се за: 01:05 мин.
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща...
Чете се за: 04:32 мин.
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от...
Чете се за: 02:57 мин.
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали...
Чете се за: 04:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тръмп: Американските сили са в много силна позиция в Иран

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:07 мин.
Близък изток
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Войната в Близкия изток продължава пети ден. Иран заяви, че е атакувал офиса на израелския пример Бенямин Нетаняху и сградата на генщаба на армията на Израел. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви преди минути, че американските сили са в много силна позиция в Иран. Той нарече това огромен напредък след по-малко от седмица война. Наземна операция засега не е на дневен ред, заяви тази вечер Белият дом.

Според сайта Аксиос израелският премиер Бенямин Нетаняху е попитал Вашингтон дали се водят тайни преговори с Техеран.

На втория фронт - Хизбула заяви за директни сблъсъци с израелски войски в Южен Ливан.

Пентагонът публикува видеоклип, показващ кадри от перископ на американска подводница, която стреля по ирански военен кораб и го потапя в Индийския океан. Смята се, че на борда на кораба е имало 180 души. 32 са спасени. Телата на 87 ирански моряци, загинали при торпедната атака бяха транспортирани в морга в Гале, в Шри Ланка.

Най-високопоставеният американски военен заяви, че САЩ ще атакуват все по-дълбоко на иранска територия. Генерал Дан Кейн даде конкретни данни за бойните действия.

ген. Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ: "Иран е изстрелял балистични ракети с 86% по-малко спрямо първия ден на бойните действия, като само през последните 24 часа е отчетено намаление от 23%. А еднопосочните атаки с дронове са намалели със 73% спрямо първите дни."

Според Пентагона към Близкия изток пътуват още американски части, а до дни САЩ ще имат пълен контрол над иранското въздушно пространство. Войната ще продължи толкова време, колкото ние преценим, каза министърът на отбраната Пийт Хегсет.

Пийт Хегсет, министър на отбраната на САЩ: "Имам едно ясно послание за операция "Епична ярост": Америка печели! Решително, опустошително и без капка милост. Комбинацията между нашите и израелските сили води до едно: абсолютно унищожение за ислямския режим в Иран. С тях е свършено и го знаят. А, ако не го знаят, скоро ще го научат."

Карълайн Левит, говорител на Белия дом: "Под ръководството на президента Доналд Тръмп иранският терористичен режим е напълно смазан. 47 години толериране и подпомагане на водещия държавен спонсор на тероризма в света приключиха."

Техеран все повече заприличва на призрачен град. Магазини и институции са затворени, а хората, които все още не са се евакуирали, не смеят да напускат домовете си.
От временно управляващия в Иран съвет обещаха мъст за съюзниците на Съединените щати и Израел.

Голамхосейн Мохсени Еджеи, ръководител на съдебната власт в Иран: "Тези, които съдействат на враговете ни по какъвто и да е начин, също ще бъдат считани за наши врагове. Ние сме във война, война, която те ни обявиха и която те започнаха."

Ударите срещу Иран са били планирани от Тел Авив за средата на годината, но настъпилите промени са ги ускорили.

Израел Кац, министър на отбраната на Израел: "Поради развитията и обстоятелствата, главно случилото се в Иран, позицията на президента на Съединените щати и възможността за създаване на съвместна операция, възникна необходимостта всичко да се случи по-рано през февруари."

Продължава израелската офанзива срещу позиции на Хизбула в Ливан. Ливанската армия предислоцира сили на гранични пунктове в южната част на страната и предприема изключителни мерки за поддържане на сигурността в отговор на израелските атаки. Това се казва в изявление на командването на армията. Тел Авив издаде предупреждение за евакуация на ливански граждани на север от река Литани.

И днес в Йерусалим, Тел Авив и други части на Израел сирените за въздушна тревога често известяваха за наближаващи ракети. Мерките за сигурност около израелските посолства по света са засилени, след закана на Техеран те да бъдат атакувани.

#ударите срещу Иран #САЩ #Иран

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
2
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
"В безизходица сме, а България ни пожелава в имейл успех да си намерим полет": Разказ от първо лице на блокирани българи на Малдивите
3
"В безизходица сме, а България ни пожелава в имейл успех да си...
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното ѝ пространство
4
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното ѝ...
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на риска във връзка със ситуацията в Близкия изток
5
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на риска във...
Българка в Израел: По-тежко е на север, хората имат 1-2 минути, за да стигнат до бомбоубежищата
6
Българка в Израел: По-тежко е на север, хората имат 1-2 минути, за...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: По света

Иран обяви контрол над Ормузкия проток
Иран обяви контрол над Ормузкия проток
НАТО свали иранска ракета над Турция: Съвет в МО обсъди рисковете за България НАТО свали иранска ракета над Турция: Съвет в МО обсъди рисковете за България
Чете се за: 03:55 мин.
Напрежение между Испания и САЩ: Педро Санчес с нови критики срещу Вашингтон Напрежение между Испания и САЩ: Педро Санчес с нови критики срещу Вашингтон
Чете се за: 01:05 мин.
Операция "Епична ярост" - Хегсет за Иран: С тях е свършено и го знаят Операция "Епична ярост" - Хегсет за Иран: С тях е свършено и го знаят
Чете се за: 04:52 мин.
Над 100 българи на Малдивите вече пети ден не могат да излетят към родината Над 100 българи на Малдивите вече пети ден не могат да излетят към родината
Чете се за: 02:52 мин.
Кой е новият върховен лидер на Иран? Кой е новият върховен лидер на Иран?
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

НАТО свали иранска ракета над Турция: Съвет в МО обсъди рисковете за България
НАТО свали иранска ракета над Турция: Съвет в МО обсъди рисковете...
Чете се за: 03:55 мин.
Сигурност и правосъдие
Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на България на този етап няма Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на България на този етап няма
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Пиян турист блъсна Малена Замфирова Пиян турист блъсна Малена Замфирова
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Няма причина цените на горивата в страната да се повишават, увери служебният премиер Няма причина цените на горивата в страната да се повишават, увери служебният премиер
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Иран обяви контрол над Ормузкия проток
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Кризата в Близкия изток: Повечето от партиите искат свикване на КСНС
Чете се за: 04:12 мин.
Политика
Първи самолет с българи се прибра от Дубай
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Операция "Епична ярост" - Хегсет за Иран: С тях е...
Чете се за: 04:52 мин.
Близък изток
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ