Над 100 българи на Малдивите вече пети ден не могат да излетят към родината

Над 100 българи, отишли на екскурзия на Малдивите, вече пети ден не могат да излетят към родината заради отменени полети и липса на места в самолетите. Те се надяват на помощ от страна на държавата и посочват, че част от тях се нуждаят и от жизненоважни лекарства.

За стотици българи екскурзията до Малдивите вместо в приказка се превръща в кошмар. Полетите им са отменени заради войната в Близкия изток, а в самолетите, които все пак летят места няма.

Георги Чочев, вицепрезидент на Българската федерация по тенис: "Снощи трябваше да летя за Дубай, полетът ми беше потвърден и в 1 часа през нощта го отказаха. Качват само и единствено хора, които са с дубайски паспорти." Теменуга Кръстева, турист: "Сред нас има хора, които се нуждаят от лекарства вече, има хора с байпаси. Има над 100 българи тук. Лекарства в Малдивите трудно се купуват, да кажа невъзможно, искат ни рецепти."

Голяма част от сънародниците ни са потърсили институциите у нас. Казват, че реакция няма.

Георги Чочев, вицепрезидент на Българската федерация по тенис: "Звъннах на кризисния телефон, казаха ми, че съм на почивка, няма при вас война, оправяйте се." Теменуга Кръстева, турист: "Великобритания си прибраха гражданите оттук, американците си тръгнаха, а България ни пожелава в имейл успех да си намерим полет."

Част от сънародниците ни дори опитват да си организират чартърен полет сами.

Теменуга Кръстева, турист: "Първата оферта, която получихме, беше баснословна. Страшно звучи - около 400 000 паунда. Това, което имаме като ориентир от българска компания, е, че ще излезе около 3000 евро на човек."

Хората настояват България да ги подпомогне финансово заради огромните непредвидени разходи.

Георги Чочев, вицепрезидент на Българската федерация по тенис: "В момента първия билет, който ми дават, е за 17 март, но не мога да кача цялото си семейство, следващият е за 3 април. Има 50 човека на летището, има такива, които не могат да си намерят хотел, всяка вечер плащаме допълнително нощувки."

Над 100 българи на Малдивите са в същата ситуация. Всички те се надяват скоро да се приберат при семействата си.