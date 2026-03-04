БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното...
Чете се за: 01:05 мин.
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща...
Чете се за: 04:35 мин.
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от...
Чете се за: 02:57 мин.
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали...
Чете се за: 04:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Десетки полети са отменени от и до Кипър заради ситуацията в Близкия изток

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Запази
летището дамаск започва изпълнява международни полети януари
Снимка: БТА
Слушай новината

Продължава да се увеличава броя на отменените полети от и до Кипър заради военния конфликт в Близкия изток, както и в контекста на атаката с дронове в понеделник срещу британска база на острова, съобщи на страницата си кипърското издание на гръцкия вестник „Катимерини“.

Според съобщение на компанията оператор на кипърските летища „Хермес Еърпортс“ на главното кипърско международно летище в Ларнака са отменени 24 полета.

Големи въздушни превозвачи като „Бритиш Еъруейз“, „Луфтханза“, „ИзиДжет“ и „Австрийските авиолинии“ изцяло прекратиха полетите до острова.

Кипърското издание „Филелефтерос“ съобщава за отменени полети и на другото международно летище в Пафос.

#Конфликтът в Близкия изток #отменени полети #Кипър

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Самолет от Оман със 144 души, включително българи, кацна в София при специална евакуация на служители и дипломати
2
Самолет от Оман със 144 души, включително българи, кацна в София...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
3
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
Иран призова Съвета за сигурност на ООН да спре войната
4
Иран призова Съвета за сигурност на ООН да спре войната
Българка в Израел: По-тежко е на север, хората имат 1-2 минути, за да стигнат до бомбоубежищата
5
Българка в Израел: По-тежко е на север, хората имат 1-2 минути, за...
Проф. Асен Асенов: Не е ясно какви са целите на САЩ в конфликта с Иран
6
Проф. Асен Асенов: Не е ясно какви са целите на САЩ в конфликта с Иран

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Близък изток

С три полета от Дубай, Абу Даби и Оман връщат българи от Близкия изток
С три полета от Дубай, Абу Даби и Оман връщат българи от Близкия изток
"В безизходица сме, а България ни пожелава в имейл успех да си намерим полет": Разказ от първо лице на блокирани българи на Малдивите "В безизходица сме, а България ни пожелава в имейл успех да си намерим полет": Разказ от първо лице на блокирани българи на Малдивите
Чете се за: 03:17 мин.
Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в Близкия изток Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в Близкия изток
Чете се за: 03:52 мин.
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща си като върховен лидер на Иран? Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща си като върховен лидер на Иран?
Чете се за: 04:35 мин.
Българка в Израел: По-тежко е на север, хората имат 1-2 минути, за да стигнат до бомбоубежищата Българка в Израел: По-тежко е на север, хората имат 1-2 минути, за да стигнат до бомбоубежищата
5078
Чете се за: 01:20 мин.
Проф. Асен Асенов: Не е ясно какви са целите на САЩ в конфликта с Иран Проф. Асен Асенов: Не е ясно какви са целите на САЩ в конфликта с Иран
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното ѝ пространство
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното ѝ...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на риска във връзка със ситуацията в Близкия изток Министерството на отбраната ще направи нов анализ на риска във връзка със ситуацията в Близкия изток
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от горива, няма да допуснем създаване на изкуствена паника Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от горива, няма да допуснем създаване на изкуствена паника
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща си като върховен лидер на Иран? Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща си като върховен лидер на Иран?
Чете се за: 04:35 мин.
По света
"В безизходица сме, а България ни пожелава в имейл успех да си...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
С три полета от Дубай, Абу Даби и Оман връщат българи от Близкия изток
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Двумесечно бебе пребито до смърт: Арестуваха бащата
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ