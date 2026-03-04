С три полета от Дубай, Абу Даби и Оман връщат българи от Близкия изток

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Три специализирани полета връщат български граждани от Дубай, Абу Даби и Оман, съобщиха от транспортното министерство.

Специализирани полети на авиокомпаниите „Гъливеър“ и „България Еър“, както и на Държавния авиационен оператор са организирани за прибирането на български граждани от Дубай, Абу Даби и Оман днес и утре.

Авиокомпания „Гъливеър“ получи необходимите разрешителни за изпълнение на полет до летище „Ал Мактум Интернешънъл“ в Дубай. Самолетът, който разполага с 326 места, ще превози още днес до София български граждани, заявили предварително желание за завръщане. Списъците се изготвят от Министерството на външните работи.

По-рано тази сутрин самолет „Boeing“ 737 на авиокомпания „България Еър“ излетя от летище „Васил Левски“ – София към международното летище „Салала Интернешънъл Еърпорт“ в Оман. Очаква се утре той да извърши обратен полет и да върне част от сънародниците ни.

Държавният авиационен оператор ще изпълни полет днес до Абу Даби с правителствения самолет, който е с капацитет 90 места.

Министерството на транспорта и съобщенията остава в постоянна координация с компетентните институции и авиокомпаниите, за да бъде осигурено безопасното и своевременно завръщане на всички български граждани, които желаят да се приберат в страната.

