Кипър под напрежение: отменени полети и международна военна мобилизация в региона

Десетки полети до Ларнака и Пафос бяха отменени, а "Луфтханза" временно спря да обслужва въздушните линиии до Кипър.

Държавният департамент на САЩ призова американските граждани да преразгледат пътуванията си до острова и разреши на част от персонала на посолството да напусне страната. Гърция изпрати фрегати и изтребители F-16, а Франция – противоракетни противодронови системи в зоната, застрашена от ударите в Близкия изток.

След като в понеделник вечер дрон падна в района на британската военна база "Акротири" в Кипър, Великобритания обяви, че изпраща разрушителя HMS Dragon и два бойни хеликоптера, за да подсили сигурността.

Текст: Виктория Коева, стажант-репортер